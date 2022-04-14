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紐約車展 疫後回歸 電車成主角

記者張晨／紐約報導
紐約車展疫後回歸賈維茨中心電車成主角，霍楚親臨支持清潔能源使用。(記者張晨/攝影)
紐約車展疫後回歸賈維茨中心電車成主角，霍楚親臨支持清潔能源使用。(記者張晨/攝影)

因全球新冠疫情影響，一年一度的紐約車展已停擺兩年，但2022年疫情好轉，且防疫政策不斷鬆綁；車展將在15日至24日正式回歸曼哈頓賈維茨會展中心(Jacob Javits Convention Center)，並把重心被放在純電動車型上；紐約州長霍楚(Kathy Hochul)在13日的媒體日中現身支持，稱清潔能源將改變紐約的未來，更會不斷擴展全州的充電站設施。

電動汽車是節能減排的重要一步，霍楚表示，紐約將繼續鼓勵電動汽車的使用，並專注擴大充電網絡覆蓋——預計在接下來的幾個月中在全州範圍內增加100個充電站。

「這將幫助我們過渡到一個更健康、更環保的未來。」她說，自豪地歡迎紐約國際車展今年如約回歸，鼓勵紐約人都能前來參觀，「看看電動汽車是如何迅速成為紐約清潔能源經濟不可或缺的一部分。」

誕生於1900年的紐約車展，是北美地區歷史最悠久、規模最大的汽車展會，通常在每年的3月底或4月初舉辦；該展覽每年能吸引超過100萬人次參觀，規模超過了知名的美國底特律車展、洛杉磯車展、費城車展以及芝加哥車展。

作為國際性的大型汽車展會，紐約車展不但用來展出新車，而且也是反映全球汽車市場重要動態的風向標。

汽車 疫情 霍楚

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