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「入學就有車有房、有高薪」？ 知名品牌徵才又惹議

記者林汪靜／即時報導
椰樹集團12日在官方微博上發布徵才廣告再度引起爭議。（取材自自媒體）
椰樹集團12日在官方微博上發布徵才廣告再度引起爭議。（取材自自媒體）

中國飲料生產企業椰樹集團12日在官方微博上發布徵才廣告再度引起爭議，該廣告文案稱，「入學就有車、有房、有高薪、有前途、能致富。」去年，該相似廣告文案「入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」就曾被海南省市場監督管理局罰款人民幣40萬元。

上觀新聞報導，椰樹集團的徵才廣告仍和過去保持一貫風格，12日發布的廣告內容為：「椰樹集團培養正副總經理學校再招生」、「畢業後包工作，升任集團副總後（人民幣）年薪108萬，有貢獻獎勵（人民幣）600萬海景房、獎勵1000萬別墅、獎勵分紅股權」，比起一年前被罰的廣告，內容改掉了「肯定有美女帥哥追」。

對此，椰樹表示，並不是噱頭、吸引眼球，公司宣傳內容全部屬實，既不存在虛假宣傳也不是炒作，而是企業一直堅持的宣傳風格。

這樣的徵才廣告引發了中國網友熱議，網友稱，「真的有這麼優厚的待遇，那麼為啥不搶著去應聘呢，這是在等啥？」

去年，椰樹集團發布「椰樹集團培養正、副總經理學校再招生！專業不限只要懂寫作，入學就有車、有房、有高薪、肯定有美女帥哥追」等內容的徵才廣告，引發社會爭議。椰樹集團隨後被海南省市場監管局立案調查。

事實上，椰樹集團近年多次因發布不良廣告，遭到中國執法部門行政處罰。2019年，椰樹椰汁廣告文案將產品與「豐胸」關聯，受到廣泛質疑；2020年，椰樹集團「押房徵才」違反中國「勞動合同（約）法」。

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