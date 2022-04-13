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26歲密西根的她 愛上54歲密蘇里大叔 認識3個月就閃婚

聯合新聞網／綜合報導
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）
26歲的韓德森（右）愛上54歲的戴林。（影片截圖）

美國26歲的女子韓德森（Sarah Henderson）2020年10月在YouTube與54歲的戴林（Darin）結緣，儘管他們有著28歲的年齡差距，卻在認識3個月後就決定結婚。

韓德森當時創立了一個名為「Your Ideal Self」的自我成長頻道，並偶然發現了戴林的狗狗頻道「Dog Guy Darin」。兩人開始交談並成為朋友，雖然兩人當時都沒在尋找另一半，過程中漸漸發現彼此擁有音樂、宗教、寫作、詩歌、嚮往遊牧生活的共同話題，因此迸出愛情的火花。

韓德森說：「我們每天都會通話，每晚透過電子郵件互傳搖籃曲，每隔幾天就會視訊通話。」

來源:YouTube

兩人住在不同的州，戴林2020年11月開車前往密西根州與韓德森會面，他們在那裡騎馬並第一次接吻。隔月他們又見面了，接著韓德森在2021年之初就向戴林求婚，接著兩人在第一次談話後三個月結為連理。

韓德森表示：「有人斷言我們會走不下去，還說戴林會變老，我得照顧他，或是他去世後我就得獨自一人，但這些事情可能發生在任何一段關係裡。」

韓德森提到，很多人跟年紀相仿的人結婚，最後對方卻因為癌症車禍而離開。她勸人們「進入一段關係時不要擔心會發生什麼問題，而是該享受每一刻，珍惜兩人在一起的時光。」

韓德森現已搬到密蘇里州和戴林一起生活。他們的親友也都很支持這段戀情。兩人目前共同經營YouTube頻道，分享他們的世界觀，並希望破除人們對情侶年齡差距的歧見。

YouTube 車禍 癌症

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