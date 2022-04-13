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醫護都聽傻 她誤吞18公分牙刷 急做胃鏡取出

記者劉星君／屏東報導
屏基胃腸肝膽科醫生蔡元榮取出卡在食道18公分的牙刷，同等比例的牙刷。(記者劉星君／攝影)
屏基胃腸肝膽科醫生蔡元榮取出卡在食道18公分的牙刷，同等比例的牙刷。(記者劉星君／攝影)

屏東縣一名44歲婦女因過度勞累加上趕時間，早上8點刷牙時不慎誤吞牙刷，一支18公分的牙刷就卡在食道，趕緊到屏東基督教醫院就醫，經內視鏡取出，幸好未造成併發症，婦人感謝醫生願意相信她，取出牙刷。

屏基胃腸肝膽科醫師蔡元榮上周三下午門診時段，一名女婦人主訴早上刷牙時一個不注意把一整支牙刷吞進去了，胸口疼痛。乍聽之下，醫護都以為自己聽錯了，反覆跟病人確認「是一整支牙刷嗎？」

屏基胃腸肝膽科醫生蔡元榮說明，塑膠材質牙刷，在X光片中無法看出。記者劉星君/攝影
屏基胃腸肝膽科醫生蔡元榮說明，塑膠材質牙刷，在X光片中無法看出。記者劉星君/攝影

女婦人說，因為精神不濟，早上起床後仍是迷迷糊糊的，恍神中刷牙，不知道怎麼一回事牙刷就滑進喉嚨，待回神時已經來不及拿出來了。

醫師蔡元榮安排胸部、腹部X光檢查，但礙於牙刷的塑膠材質，X光片中仍看不出異狀，謹慎起見，醫師緊急安排內視鏡檢查，果然在食道下端發現牙刷的存在，接著小心翼翼地夾出牙刷。病人感謝蔡醫師相信她說的話「還好有拿出來，證明她不是亂說的，不然大家會以為她精神方面有問題」。 

屏基胃腸肝膽科主治醫師蔡元榮說，誤食異物是胃腸科常見的急症，臨床上最常見幼童、老人誤吞異物，小朋友常愛把東西往嘴裡放，很容易吞進小電池、螺絲釘、錢幣、彈珠等危險物品；而成人最常見的食道異物，則是魚刺、骨頭。一般胃鏡檢查需空腹6到8小時，但是如果不小心誤吞異物，如果確認異物已經到食道、胃或十二指腸，就必須由胃腸科醫師緊急施做胃鏡取出。

18公分牙刷卡在食道7小時，已經出現潰瘍情況。圖/屏基提供
18公分牙刷卡在食道7小時，已經出現潰瘍情況。圖/屏基提供

併發症

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