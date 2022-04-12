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建築名家之作走過半世紀 日本銀座膠囊大樓拆除

中央社 東京12日綜合外電報導
日本東京都銀座的集合住宅「中銀膠囊大樓」。 圖／google街景圖
日本東京都銀座的集合住宅「中銀膠囊大樓」。 圖／google街景圖

位於日本東京都銀座、外觀奇特的集合住宅「中銀膠囊大樓」，1972年完工後作為日本代表性建築師黑川紀章為人周知的傑作，但因大樓本體持續老舊，相關單位今天開始拆除作業。

日本共同社報導，黑川等人過去提倡「代謝運動」建築理論，中銀膠囊大樓可說是其象徵建物。大樓由140個供人居住的箱形膠囊構成，原本構想是每25年就能進行更換，但完工50年來始終未能實現。

中銀膠囊大樓落成於1972年，2021年春天決定賣給計畫拆除改建的不動產公司，並在居民搬離後正式啟動相關工程。

日刊體育報導，這棟外觀奇特的大樓位於銀座8丁目，是已故建築師黑川紀章的代表作品。大樓設計成每間房間都可以拆換，以新陳代謝作為主題，未來在大數拆除後，這些膠囊房間也計畫被運到世界各地進行展示。

中銀膠囊大樓內共有140間房間，最後一批居民今年3月13日搬離，4月5日剛好是完工50週年。

每個房間內生活必需的冰箱、燈光、空調、電視及電話等，全部被安裝進牆內，格局呈現正方形；房內沒有廚房只能外食，也沒有洗衣機，洗衣仰賴大樓管理中心。

曾經住在這棟大樓內、從旁記錄拆除過程的「中銀膠囊大樓保存及再生計畫」代表人前田達之說，沒有親自住過可能無法了解這棟建築物的魅力；黑川當時可能想不到今天會因為疫情宅在家裡，「我認為（房間大小）是符合現今社會的個人尺寸」。

這些拆除後的膠囊房間若要用在別的地方有著各種限制，必須拆除6個牆面內的防火材料石棉。目前已知有來自全球超過80間的美術館等單位提出轉讓申請，未來將由保存及再生計畫成員及黑川紀章建築都市設計事務所商議後，決定最後的轉讓單位。

日本 集合住宅 疫情

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