巴菲特靠一頓晚餐 敲定一樁116億收購案

波克夏公司董事長巴菲特。路透

「股神」巴菲特 的波克夏 公司上月宣布以116億美元收購保險公司Alleghany，是六年來最大手筆收購案。這場交易的關鍵，就是巴菲特與Alleghany執行長布蘭登上個月在紐約市共進一頓晚餐所促成。

根據在11日公布的監管文件，兩人是在3月7日共進晚餐，巴菲特表明波克夏有意以每股850美元收購Alleghany。這場對話開啟了巴菲特以116億美元收購Alleghany交易的出價，並且在當月稍後宣布成交。

巴菲特近來頻頻出手，波克夏近來已陸續大力加碼西方石油公司（Occidental Petroleum）的股票 ，上周又公布以42億美元大舉買進惠普（HP）股票。

在那頓晚餐中，巴菲特堅持收購價不包含付給金融顧問機構的費用。這個怪癖般的堅持，使得最後波克夏宣布這樁收購案的價碼為每股848.02美元，多了奇怪的「零頭」。付給Alleghany顧問機構高盛集團的費用，必須從Alleghany股東的收益中拿出。

這樁交易還必須克服Alleghany談判者的反對立場。例如Alleghany的董事長Jefferson Kirby在波克夏總部所在地奧馬哈地一場會議中，要求巴菲特提高收購價，或是不再扣除金融顧問機構的費用。