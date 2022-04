「音速小子2」真的跑很快 北美首映票房破紀錄

「音速小子」首映即奪北美周末票房排行榜頭籌。(美聯社)

時隔兩年再登大銀幕的「音速小子」(Sonic the Hedgehog 2)不負業界預期,首映即奪北美周末票房排行榜頭籌。 北美票房統計網站boxofficemojo.com4月10日發布最新電影 市場數據,21部影片北美周末票房(4月8日至10日)報收約1.16億美元。這是時隔近一個月,北美周末票房再次突破1億美元。

動作冒險喜劇片「音速小子2」無疑是此輪行情的最大推手。該片4月8日登陸北美,首映周末票房約7100萬美元,成為2022年迄今開畫成績最好的影片之一,僅次於3月4日亮相的動作懸疑劇情片「蝙蝠俠」(The Batman)。 今年已過而立之年的「音速小子」,是遊戲史上最受歡迎的系列之一。

最新推出的「音速小子2」,在編劇、導演、攝像、配音等主要班底方面延續第一部的原班人馬。目前主要影評網站對其評價為MTC評分47、爛番茄新鮮度67%。業界分析,隨著疫情紓緩,該片票房表現預計將全面超越第一部。

在新片的強勁衝擊下,本已被指「口碑坍塌」的「魔比斯」(Morbius)票房亦顯得後勁不足。這部于4月1日亮相北美的動作科幻驚悚片,第二個上映周末票房環比跌73.9%,以約1020萬美元退居本期榜單次席,被「音速小子2」遠遠落在身後。與此同時,雲集好萊塢 眾星的動作冒險愛情喜劇片「失落謎城」(The Lost City)環比跌幅也近四成,以約917萬美元降至本期榜單第三位。

而分別於今年3月初和去年12月中旬首映、至今長駐北美票房十強的兩部超英片「蝙蝠俠」和「蜘蛛人 :無家日」(Spider-Man: No Way Home),則更為後勁綿長。「蝙蝠俠」此番以約655萬美元周末票房居本期榜單第5名,目前北美累計票房近3.6億美元、全球票房逾7.3億美元。

「蜘蛛人:無家日」以約63萬美元周末票房居本期榜單第8名,目前北美累計票房逾8億美元、全球票房近19億美元。

由華裔影星楊紫瓊主演的功夫奇幻片「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once),前兩周僅在北美幾十家影院小範圍上映。隨著4月8日放映影院數量擴大至4位數,該片周末票房環比漲461.8%,以約606萬美元從上期榜單第9位躍升至本期第6位,目前MTC評分82、爛番茄新鮮度97%。

此外,兩個「亦新亦舊」的面孔也衝入本期十強。其一是「舊瓶裝新酒」的「劫命救護」(Ambulance)。這部翻拍自2005年丹麥同名電影的驚悚劇情片與「音速小子2」同日上映,以約870萬美元首映周末票房衝上榜單第4位。其二是重映的1997年老電影「哭泣的玫瑰」(Selena)。這部由好萊塢明星珍妮佛洛佩茲(Jennifer Lopez)出青年時期主演的傳記劇情片,以約40萬美元周末票房躋身榜單第9位。