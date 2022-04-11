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「音速小子2」真的跑很快 北美首映票房破紀錄

中新社／洛杉磯10日電
「音速小子」首映即奪北美周末票房排行榜頭籌。（美聯社）
「音速小子」首映即奪北美周末票房排行榜頭籌。（美聯社）

時隔兩年再登大銀幕的「音速小子」（Sonic the Hedgehog 2）不負業界預期，首映即奪北美周末票房排行榜頭籌。 北美票房統計網站boxofficemojo.com4月10日發布最新電影市場數據，21部影片北美周末票房（4月8日至10日）報收約1.16億美元。這是時隔近一個月，北美周末票房再次突破1億美元。 

動作冒險喜劇片「音速小子2」無疑是此輪行情的最大推手。該片4月8日登陸北美，首映周末票房約7100萬美元，成為2022年迄今開畫成績最好的影片之一，僅次於3月4日亮相的動作懸疑劇情片「蝙蝠俠」（The Batman）。 今年已過而立之年的「音速小子」，是遊戲史上最受歡迎的系列之一。

最新推出的「音速小子2」，在編劇、導演、攝像、配音等主要班底方面延續第一部的原班人馬。目前主要影評網站對其評價為MTC評分47、爛番茄新鮮度67%。業界分析，隨著疫情紓緩，該片票房表現預計將全面超越第一部。 

在新片的強勁衝擊下，本已被指「口碑坍塌」的「魔比斯」（Morbius）票房亦顯得後勁不足。這部于4月1日亮相北美的動作科幻驚悚片，第二個上映周末票房環比跌73.9%，以約1020萬美元退居本期榜單次席，被「音速小子2」遠遠落在身後。與此同時，雲集好萊塢眾星的動作冒險愛情喜劇片「失落謎城」（The Lost City）環比跌幅也近四成，以約917萬美元降至本期榜單第三位。 

而分別於今年3月初和去年12月中旬首映、至今長駐北美票房十強的兩部超英片「蝙蝠俠」和「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home），則更為後勁綿長。「蝙蝠俠」此番以約655萬美元周末票房居本期榜單第5名，目前北美累計票房近3.6億美元、全球票房逾7.3億美元。

「蜘蛛人：無家日」以約63萬美元周末票房居本期榜單第8名，目前北美累計票房逾8億美元、全球票房近19億美元。 

由華裔影星楊紫瓊主演的功夫奇幻片「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），前兩周僅在北美幾十家影院小範圍上映。隨著4月8日放映影院數量擴大至4位數，該片周末票房環比漲461.8%，以約606萬美元從上期榜單第9位躍升至本期第6位，目前MTC評分82、爛番茄新鮮度97%。 

此外，兩個「亦新亦舊」的面孔也衝入本期十強。其一是「舊瓶裝新酒」的「劫命救護」（Ambulance）。這部翻拍自2005年丹麥同名電影的驚悚劇情片與「音速小子2」同日上映，以約870萬美元首映周末票房衝上榜單第4位。其二是重映的1997年老電影「哭泣的玫瑰」（Selena）。這部由好萊塢明星珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）出青年時期主演的傳記劇情片，以約40萬美元周末票房躋身榜單第9位。

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