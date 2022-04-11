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麻辣鮮師女星2離3結 嫁32年前初戀男友 超越大S紀錄

記者 楊起鳳／專訪
昔日女星胡凱欣(右)和32年前的初戀男友重逢結婚，破了大S 20年的紀錄。圖／胡凱欣提供
昔日女星胡凱欣(右)和32年前的初戀男友重逢結婚，破了大S 20年的紀錄。圖／胡凱欣提供

48歲女星胡凱欣，因演出偶像劇「麻辣鮮師」中第一代「資處三丙」學生而走紅，她2016年返回香港改行當上班族，淡出演藝圈的她，曾有過兩段婚姻，近日傳出梅開三度，勁爆的是她打破大S紀錄，和32年前初戀男友登記結婚。胡凱欣在香港接受本報專訪時說：「1990年遇上，32年後的今天有一個Happy ending，對我們來說是幸福的開始。」

胡凱欣外型曾有小張曼玉的稱號，因演出「麻辣鮮師」香港僑生而爆紅，也曾是成龍電影「霹靂火」女星，在台灣演藝圈拚搏十年後返回香港發展，淡出演藝圈後她曾做過精油事業也兩度結婚又離婚，今年則梅開三度，和認識32年的初戀男友Alan郭重逢結婚。

兩人交往及重逢的過程彷彿電影情節，她說，16歲就認識對方，兩人相差7歲，在活動上一見鍾情，情人節開始交往，因太年輕分分合合，最後交往5年分手，因深愛對方，5年來男友說過的話、做過的事她都沒忘記過，甚至去KTV都會唱「城裡的月光」，希望對方好好的。之後的20年兩人失去聯絡，胡凱欣試著尋找都沒下文，她說：「在那個ICQ、MSN的年代我都試著找過他，但就是找不著，那時候就再想，他，應該是個古代人，都不會喜歡用這些軟件。」

胡凱欣笑說老公從事電訊業，電話換了800次，沒想到過了20年後，最後靠著臉書重新連絡上，再見面時兩人都已各自結束婚姻恢復單身：「我們恍如隔世，他是我唯一會崇拜的人，跟他再一起兩人越來越好，我從來都是個超級堅強的人，甚麼事都自己來，看我一個人從香港到台灣就知道，從來沒有一個男人可以讓我安心、帶著我走，只有他，輾轉各自經歷了20年，再遇上所有感覺都還在心裡，我們很慶幸，再遇上時都是最好的自己。」

胡凱欣笑說，現在身邊的朋友看到她都很想打她，因為她變成一個小女人。胡凱欣目前在港從事保險金融業，和第二任老公育有12歲兒子和10歲的女兒，Alan也有過一段婚姻，但將兩個孩子視如己出，她笑說：「我兒女常問他求婚了沒？」最近香港因為疫情嚴重，兩人選擇在4月8號在不打擾親友的狀況下登記結婚，她笑稱自己會冠夫姓，但因為疫情，很多不是緊急事件的政府部門停止運作，等到恢復正常就會立刻衝去改身分證。

胡凱欣(右)梅開三度和初戀男友Alan在港登記結婚，她說自己非常崇拜他。圖／胡凱...
胡凱欣(右)梅開三度和初戀男友Alan在港登記結婚，她說自己非常崇拜他。圖／胡凱欣提供

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