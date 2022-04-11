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西雅圖國際影展 台灣6片入選展現多元樣貌

中央社／台北11日電
歌手陳嘉樺Ella（右）演出的「聽見歌 再唱」改編自真人真事，描述原聲童聲合唱團如何在艱難中成立與指揮深入原鄉的故事。（圖：華納兄弟提供）
歌手陳嘉樺Ella（右）演出的「聽見歌 再唱」改編自真人真事，描述原聲童聲合唱團如何在艱難中成立與指揮深入原鄉的故事。（圖：華納兄弟提供）

2022西雅圖國際影展將於14日登場，台灣今年有「金錢男孩」、「聽見歌再唱」、「秋決」、「夜車」、「永別」、「桶妝仙女」等6片獲選，影展期間將以實體結合線上模式放映。

西雅圖國際影展（Seattle International Film Festival, SIFF）創立於1976年，屬北美大型影展之一，每年約有超過80個國家參展，歷年吸引近15萬人參與，今年共有超過260部影片參展，將於14至24日舉行。

本年度獲影展選映的台灣作品亮點十足，「聽見歌 再唱」改編自真人真事，描述原聲童聲合唱團如何在艱難中成立與指揮深入原鄉的故事，故事反應偏鄉教育題材；描繪同志戀情的「金錢男孩」由台灣、奧地利、法國和比利時合拍，獲入圍第74屆坎城影展「一種注目」單元。

柯震東（左）在「金錢男孩MONEYBOYS」飾演性工作者，和林哲熹（右）譜寫動人...
柯震東（左）在「金錢男孩MONEYBOYS」飾演性工作者，和林哲熹（右）譜寫動人愛情故事。（圖：台北市電影委員會提供）

1972年的經典作品「秋決」，片中以殺人犯將受處決為題，寓「今日之死、明日重生」於劇情中，由已故的「台灣電影教父」李行執導；「秋決」不但是香港金像獎選出的最佳百部華語片之一，也在當年摘下金馬獎最佳劇情片、最佳導演等獎項。

來源：SIFF News

「夜車」由謝文明執導，至今已奪下薩格勒布國際動畫影展短片首獎、加拿大渥太華國際動畫影展觀眾票選獎及日舞影展最佳動畫短片獎。謝文明曾說，「夜車」中超過1/3的台詞都用閩南語呈現，展現出台灣在地特色。

台灣獲選西雅圖國際影展的影片，議題樣貌多元，各影展中均有好評，像另外兩部片中的「桶妝仙女」為酷兒作品，入圍今年西南偏南影展（South by Southwest, SXSW）；「永別」則展現人性驚悚，入圍西班牙錫切斯奇幻影展。

坎城影展 入圍 西雅圖

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