阿拉斯加出現怪雲 網友寧信幽浮來了

阿拉斯加居民在推特上發的奇怪雲朵的照片。(取自推特)

阿拉斯加懶山(Lazy Mountain)上空7日早晨突然出現一朵巨型蟲狀雲朵，引發網友熱烈討論，甚至傳出陰謀論，促使阿拉斯加州警察 調查給予說明。

這朵巨大的蟲狀雲約於早上7點出現，照片顯示天空劃過一陣煙霧，看起來像流星及起火的飛機。

社群媒體 上流傳各種臆測，網友猜測可能是火山爆發、幽浮墜毀、俄羅斯武器等；帳號Christy Hronkin Swift的網友於臉書粉專「Palmer Alaska Buzz」留言：「我們今天早上上學途中也看到了，非常詭異！」；Shannon Del Vecchio Watson留言：「會不會是人造衛星？真奇怪」；Cassi Joi說：「看起來像流星」；另一名網友Susie Kuke表示：「沒有機翼。」

有關墜機的謠言最終引起阿拉斯加州警察以及阿拉斯加救援協調中心(Alaska Rescue Coordination Center)關注，阿拉斯加州警察報告：「沒有班機延誤或飛機失事發送緊急定位傳送器(ELT)的報告，今日早晨一支直升機救援隊在懶山附近區域執行任務，並未發現可疑事跡，也沒有飛機墜毀的跡象。」

官方提供較簡單的解釋：「進一步調查顯示，在照片影片拍攝時間，有一架大型商務噴射機正飛過該區域，該班機正飛往紐約甘迺迪國際機場(JFK)，且保持聯繫、回報正常飛行操作。」透過照片及影像，州警察認為該班機排出尾氣形成的飛機雲正好與升起的太陽結合，形成獨特的大氣景觀。

但許多網友並不相信官方說法，一些人認為政府想掩蓋幽浮墜毀的真相或正在秘密測試武器。

安克拉治(Anchorage)國家氣象局氣象學者津戈(Eddie Zingone)表達他的猜測：「這只是一朵非常鮮明的飛機雲，首先看它的一側多厚，底端左邊更厚得多，這正是我們預期會看到的。」