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張惠妹第8夜驚喜 對唱嘉賓：我媽是妳當年五燈獎對手

中央社／台北10日電
張惠妹(左)和第3位素人嘉賓吳鎮安(右)合作，吳媽媽意外透露和阿妹的緣分。圖／聲動娛樂提供
張惠妹(左)和第3位素人嘉賓吳鎮安(右)合作，吳媽媽意外透露和阿妹的緣分。圖／聲動娛樂提供

歌手張惠妹睽違7年重返台北小巨蛋的ASMR世界巡演進行到第8天，今晚也有素人嘉賓吳鎮安登台對唱「不該」，更驚喜的是，吳媽媽竟是張惠妹當年參加「五燈獎」時的對手。

張惠妹ASMR世界巡迴演唱會自1日起一連開唱12場，將唱到16日，不過近期COVID-19本土疫情升溫，在3日、6日場次都有出現確診者足跡。演唱會主辦單位表示，每天演出前場內都會消毒，也一直遵循相關單位處理方式，會百分百配合辦理。

望著滿座戴好戴滿口罩的觀眾們，張惠妹說：「我覺得你們現在跟我一樣很壓抑，你們的壓抑來自戴著口罩，但這個很重要！一定要戴好！」她也感性表示：「一如往常，我們把演唱會好好地、和平唱完，其他事我們以後再說。」

繼甜點師傅、牙醫師兩名素人歌迷上台與張惠妹合唱圓夢後，今晚也有嘉賓，來自布農族的素人、街頭藝人吳鎮安登場；自稱在媽媽肚子裡就是阿妹的歌迷，緣分相當巧妙，原來吳鎮安媽媽是張惠妹參加「五燈獎」的對手，甚至同分3次，最終吳媽媽落敗。

吳鎮安在台上分享，當初「五燈獎」本來還想找媽媽再次和張惠妹對戰，但因為當時肚子裡懷了他放棄比賽，張惠妹笑說「所以是你救了我，多謝你讓我出道」，讓全場歡笑聲不斷。

張惠妹透露，下午彩排時與吳媽媽相見歡，對方情緒激動得快哭了，自己也很驚喜有這樣的緣分，兩人還一起回想當年到底唱什麼歌，結果彼此都忘記，只好相視哈哈大笑。張惠妹答應等演唱會結束後，會找時間喬裝到街頭欣賞吳鎮安表演。

張惠妹(右)跟素人嘉賓吳鎮安對唱「不該」。圖／聲動娛樂提供
張惠妹(右)跟素人嘉賓吳鎮安對唱「不該」。圖／聲動娛樂提供

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