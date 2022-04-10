誰是台灣第一歌姬？大陸網友激推她「全台最妖嬈」

白冰冰日前剛與陽帆慶祝節目收視率創新高。（圖：中視提供）

白冰冰日前剛慶祝「我愛冰冰show」收視創新高，最近又紅到抖音 ，被大陸網友封為「台灣第一歌姬」跟「全台灣最妖嬈的查某（台語，女人）」。

白冰冰看了相關留言，直呼好感動。有網友詢問她為何不經營抖音，或開直播買貨？好友兼經紀人陳孝志代為回應，笑稱白冰冰只「賣笑」、「賣生」，意思就是觀眾喜歡看她笑，白冰冰就會努力散播歡樂。而「賣生」則是因為她的人生是個很勵志的故事，「我希望藉由我的人生歷練跟大家分享遇到挫折遇到困難的時候要怎麼去面對，完全免費哦！」

白冰冰日前剛與陽帆慶祝節目收視率創新高。（圖：中視提供）

白冰冰其實最想分享人生心靈雞湯，如同過去她在書中提到「可以哭、別認輸」的人生哲學。白冰冰回想起當年因爲拍了家有仙妻，才讓大陸的粉絲認識她，「當時我是她們的開心果代表，以前的粉絲都也長大了，我也年紀大，但是我還是要把開心正能量給大家，尤其現在疫情 大家都生活在緊張當中，這時候我必須要帶給大家歡樂氣氛，這世界有時太吵，那我們就別聽、別看、別管，往前走就對了，以最大的平靜，去愛我們不確定的生活。」

粉絲也許願希望白冰冰在抖音開課，講授關於人生的教學。白冰冰承諾會再找時間研究，如果真的開講絕對不收費，要讓觀眾覺得自己活得有價值和快樂。