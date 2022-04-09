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曾赴台學中文 法國駐新加坡大使讚台灣文化豐富

中央社／新加坡9日專電
法國駐新加坡大使阿邦蘇爾30多年前曾到台灣工作，協助編輯漢法辭典並學習中文，他接受中央社專訪表示，台灣的文化很豐富。中央社
法國駐新加坡大使阿邦蘇爾30多年前曾到台灣工作，協助編輯漢法辭典並學習中文，他接受中央社專訪表示，台灣的文化很豐富。中央社

有著西方人面孔、卻能說著流利中文，他是法國駐新加坡大使阿邦蘇爾，從小就對中華文化感興趣，也對中國文學深深著迷。為此，他曾於90年代赴台學中文，親身體驗台灣豐富文化。

現年56歲的阿邦蘇爾（Marc Abensour）是法國職業外交官，自2017年初擔任法國駐星大使至今。特別的是，有著西方人面孔的他，卻說著一口流利中文，日前接受中央社專訪時，不論是軟性或是俄烏戰事、台海情勢等硬題材，都能以中文應答如流。

「我一直對中國文化有興趣」，阿邦蘇爾憶及，小時候常隨父母親到中國餐廳用餐，當時外公家也掛有一些中國畫作。長大後，他開始閱讀中國文學作品，包括魯迅的著作、沈復的「浮生六記」等書籍。

這些經驗都讓他留下深刻印象，更成為日後學習中文的動力。於是，他在1990年踏上前往台灣學習中文的旅程，一待就是2年。

影片來源：中央社

阿邦蘇爾表示，當時法國政府規定，男生需服一年兵役，也可以選擇到海外為國家工作2年，他選了後者。1990年至1992年間，他被派到台北，在耶穌會底下的中國文化研究所工作，負責協助編輯漢法辭典，在台灣、中國都有出版；在台灣出版的辭典共有8冊。

專訪過程中，他特地展示手邊一本簡體版漢法辭典，裡面內容包羅萬象，從甲骨文、書法、宗教，到中醫、中國古代政治制度等，應有盡有。不僅如此，他還特別詢問記者姓氏，隨後立即翻閱辭典查詢字義，對中文的熱情，由此可見一斑。

回憶學習中文的過程，阿邦蘇爾說，當時為了工作上的需要，也必須與當地同事溝通，每天早上都上一小時的中文課，晚上一有時間就自修，努力精進自己的語言能力。

然而，學習外語原本就不是件容易的事，中文也不例外。阿邦蘇爾坦言，過程遇到許多挑戰，其中最大的挑戰是看電視新聞，「覺得很難，因為講的速度太快」，現在雖然大部分能聽懂，但仍有些細節聽不太懂。

他也認為，台灣報紙寫法通常較為文雅且常用成語，外國人如果沒學過成語，就不容易看懂。

不過，辛苦總是有代價，在台灣經歷「進階訓練」後，阿邦蘇爾笑說，後來有機會派駐北京，覺得閱讀中國大陸的報紙相對簡單不少。

除了學習語言，阿邦蘇爾旅居台灣2年期間也親眼見證台灣民主化的過程，他仍記得，當年立法院辯論非常活躍，「可以說是有點亂，挺有意思的」。那時，他也對台灣歷史深感興趣。

「台灣的文化很豐富」，他觀察到，台灣受到許多外來影響，包括中國、日本、美國等；另外，原住民也有自己的文化。

阿邦蘇爾回憶，到台灣工作前，就看過台灣知名導演侯孝賢執導的電影「悲情城市」。「這部電影特別美」，他形容，導演用很聰明的方式描寫台灣歷史，包括敏感的議題，加深他對台灣歷史的了解。

1992年結束在台灣的工作後，阿邦蘇爾接著又到美國哈佛大學深造一年才返回法國，之後通過考試、進入法國外交部工作，曾負責處理法國與中國、台灣、香港及蒙古的關係，隨後陸續派駐北京、美國華府等地，也曾任法國駐北約副代表等職。

阿邦蘇爾離開北京後，鮮少有機會講中文，因此他說，2017年到新加坡赴任後，很開心又可以用中文溝通。而過去在台灣、中國的經驗也對他擔任駐星大使的工作有幫助，能更快適應星國以華人為主的多元環境。

另一方面，俄烏戰事延燒之際，阿邦蘇爾指出，俄羅斯侵犯烏克蘭主權及領土完整的行為，明顯違反國際法基本原則，目前最重要的就是停火，讓俄羅斯無條件撤軍。

他強調，歐盟制裁俄羅斯目的是為了促成停火，以利俄、烏雙方進行談判，「制裁是一種手段，而不是目的」。

另外，隨著近年台灣海峽、南海情勢升溫，越來越多歐洲國家派遣軍艦通過台海及穿越南海，包括法國。阿邦蘇爾表示，法國也是一個亞太國家（有部分屬地位於太平洋），派出軍艦在此區域執行任務，「主要目的就是加強航行自由」，但這並非針對任何一個國家，目的是促使「所有國家遵守國際法律」。

他指出，除了法國，包括德國、荷蘭等歐盟國家也有派軍艦到此區域，這是很好的現象，「說明歐盟意識到亞洲地區對歐洲國家的重要性」。法國鼓勵其他歐盟成員國繼續這樣做，法國也會持續派遣海軍到亞太區域執行任務。

儘管阿邦蘇爾成為外交官後，尚未派過台灣，但30多年前結下的緣分，如今仍未劃下休止符。他說，最喜歡台灣的「高級烏龍茶」，3年前曾帶著妻子、孩子赴台旅遊，特地開車到貓空，享用道地的台灣茶；未來有機會的話，還會想再去台灣玩。

歐盟 北京 俄羅斯

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