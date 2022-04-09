我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登簽署制裁俄國法案 取消最惠國待遇、禁止能源進口

白宮：周圍確診案例越來越多 拜登也可能染疫

樓上鄰居成天吵 轟天巨響摔破天花板掉進他家

聯合新聞網 / 綜合報導
樓上鄰居每天吵，讓網友不堪其擾。示意圖／Ingimage
樓上鄰居每天吵，讓網友不堪其擾。示意圖／Ingimage

若鄰居整天喧嘩或是半夜大聲吵鬧，不僅睡眠品質會變差，長期下來也可能感到焦躁。一名網友發文表示，住在樓上的鄰居經常發出噪音，告訴房東也沒有改善，直到有天樓上住戶竟從天而降，掉進他們家客廳。

據《boredpanda》報導，該網友在「Reddit」發文分享，他和室友原本對租屋處相當滿意，平時也會保持安靜，深怕打擾他人。直到樓上鄰居搬來，成了他們的夢魘，鄰居連續五天從清晨五點吵到大半夜，不僅摔東西、大吼大叫，有時還疑似穿著硬鞋走動。

原PO受不了半夜上樓制止，但對方卻不發一語就把門關上，回到樓下後，又傳來吵鬧聲響。他也將情況告訴房東，房東也對此道歉，還替鄰居緩頰，說對方才剛搬來還沒安頓好。然而鄰居依舊故我大聲吵鬧，原PO實在受不了，便在電腦安裝麥克風，一旦接收到巨大聲響就會啟動錄音。

結果原PO的麥克風一天就啟動98次，他數度告知房東不能再讓鄰居繼續下去，沒想到房東卻說：「不要再抱怨你的鄰居了！我還有其他事要忙」，原PO則回覆不會再和房東討論這件事。後來原PO發現鄰居時常在客廳練舉重，而噪音來源就是他將啞鈴扔在地上所致。

幾天後他發現客廳天花板出現裂縫，他和室友將客廳的東西移開。又過幾天，他聽到一連串噪音後，出現一聲巨響，原PO到客廳一看，發現鄰居竟連同舉重架一起跌進家裡。網友通知房東後，一開始還被責怪怎麼沒把鄰居狀況告訴他，但網友揚言要對房東未告知房屋缺陷及鄰居造成的危害提告，房東才改口會負擔他們暫住飯店的費用，還提議要用便宜的價格出租另一間比較好的房子給他們。而網友則表示，會將決定權交給室友抉擇。

房東

上一則

廣末涼子與25年前自己拍廣告 網友直呼「根本沒變」

下一則

4月9日星座運勢 雙子愛情運看好 獅子交友機會多

延伸閱讀

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬

普亭私生女豪宅裝潢首度曝光 月租1萬
「醫療資源擠兌」 滬醫敢於戳破官方謊言 錄音對話被封殺

「醫療資源擠兌」 滬醫敢於戳破官方謊言 錄音對話被封殺

涉偷拍遭起訴 蔡英文「論文門」律師張靜反告檢方

涉偷拍遭起訴 蔡英文「論文門」律師張靜反告檢方
吳宗憲、小S住過…浦東上億豪宅「湯臣一品」 糞水倒灌惹怨

吳宗憲、小S住過…浦東上億豪宅「湯臣一品」 糞水倒灌惹怨

熱門新聞

賴比瑞亞首都蒙羅維亞的摩托計程車司機，在聯合國裝甲運兵車旁等客人上門。（美聯社）

窮司機撿到5萬美元歸還原主 誠實舉動竟「改變一生」

2022-04-02 07:04
全球半導體產業人力短缺的情況正在擴大。（路透）

半導體人才荒 英特爾砸1億培訓、ASML急挖韓EUV工程師

2022-04-04 23:00
敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)

敷完面膜「精華液往身上抹」醫：2類產品別這麼做

2022-04-02 02:43
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
一位美國女子10年前指甲長出不明線條，近來接受檢查才發現是癌症。(取材自推特)

指甲1條褐色線「存在十年」她一檢查才發現是癌症腫瘤

2022-04-06 23:21
一名網友分享iPhone 12 Pro使用13個月就無法開機的慘況。圖為示意圖。（圖：蝦皮購物提供）

他怨iPhone「這機型」用1年就變垃圾 釣出一票苦主

2022-04-01 01:15

超人氣

更多 >
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬

華埠賭檔命案鎖定凶嫌 傳死者家屬懸賞20萬
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元
克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束

克宮發言人：俄軍對烏行動可能在「可預見未來」結束