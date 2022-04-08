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馬斯克：人形機器人「Optimus」最快明年投產

編譯王巧文／綜合外電
馬斯克7日在特斯拉德州新超級工廠開幕典禮上宣布，第一版的人形機器人Optimus有機會且希望可以在明年生產。路透
馬斯克7日在特斯拉德州新超級工廠開幕典禮上宣布，第一版的人形機器人Optimus有機會且希望可以在明年生產。路透

特斯拉創辦人暨執行長馬斯克7日表示，人形機器人Tesla Bot（又名Optimus）最快明年投入生產，凸顯特斯拉正力攻機器人領域。

財經媒體CNBC報導，馬斯克在特斯拉德州新超級工廠開幕典禮上表示：「我們有機會且希望在明年生產第一版Optimus。」

這家電動車大廠在去年8月「AI Day」活動首度公開Tesla Bot，表示它將是一款多用途機器人，能夠完成各式各樣的任務。馬斯克聲稱，Optimus最終將能接手處理任何人類不想做的事。

此舉表明特斯拉的確對機器人業務的重視。馬斯克1月曾說，Optimus是特斯拉今年首要任務，「我認為隨著時間推移，機器人的潛力將勝過電動車事業」。

不過，Optimus原型機尚未亮相，特斯拉也未透露Optimus現階段的發展情況。Optimus機器人高度約5呎8吋（173公分），與特斯拉電動車自駕技術採用相同的晶片和感應器。

AI普遍被認為是人類的潛在威脅，馬斯克2018年曾坦言，他認為AI比核武還要危險。對此，他在7日說：「當你看到Optimus的發展，所有人都會確定它很安全。沒有魔鬼終結者那種東西。」

他先前說，特斯拉正在設計機器人，以便人類能夠遠離或征服它。

Optimus機器人高度約5呎8吋（173公分），與特斯拉電動車自駕技術採用相同...
Optimus機器人高度約5呎8吋（173公分），與特斯拉電動車自駕技術採用相同的晶片和感應器。圖片擷自特斯拉

特斯拉 馬斯克 電動車

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