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影／香奈兒因制裁拒賣 暴怒俄羅斯網紅剪掉包包抗議

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯多位網紅在社群媒體憤怒地剪掉自己的香奈兒手提包，以抗議該公司因應對俄制裁所實施的限制。左起DJ古塞娃、模特兒邦雅與電視主持人艾莫什金娜。畫面翻攝：IG/djkatyaguseva、victoriabonya、amazing_marina
俄羅斯多位網紅在社群媒體憤怒地剪掉自己的香奈兒手提包，以抗議該公司因應對俄制裁所實施的限制。左起DJ古塞娃、模特兒邦雅與電視主持人艾莫什金娜。畫面翻攝：IG/djkatyaguseva、victoriabonya、amazing_marina

華盛頓郵報7日報導，俄羅斯多位網紅在社群媒體憤怒地剪掉自己的香奈兒（Chanel）手提包，以抗議該公司因應對俄制裁所實施的限制。

香奈兒公司已經關閉俄羅斯境內的商店，近日更向BBC證實，為應對俄羅斯總統普亭殘酷入侵烏克蘭，正停止銷售衣服、香水、配飾跟其他商品給打算在俄羅斯境內使用的消費者。聲明指出，該公司推出的程序要求「海外購物」或「不知道主要居住地」的客戶確認，正要購買的產品「不會在俄羅斯使用」，也就意味著俄羅斯的網紅們再也無法在海外購買香奈兒的各色商品。

華郵指出，包含模特兒邦雅（Victoria Bonya）、DJ古塞娃（Katya Guseva）與電視主持人艾莫什金娜（Marina Ermoshkina）在內，香奈兒手提包的俄羅斯所有人憤怒地指控該公司助長對俄羅斯人的仇恨，並當成是一種「恐俄症」（Russophobia），隨後破壞手上的香奈兒包包，並把影片上傳到社群媒體。

例如，古塞娃在IG發布影片指出，自己要跟香奈兒說「不」，稱她被迫簽下屈辱文件，被迫抵制自己的祖國和支持他們的品牌，聲明她「反對恐俄症、反對按國籍隔離」。為證明自己是認真的，古塞娃乾脆剪掉手上的包包。只見她向鏡頭說出「再見了，香奈兒」後，就拿剪刀破壞了手上的香奈兒手提包，並告訴粉絲，雖然自己早就夢想著擁有一個香奈兒手提包，但不會容忍該品牌的新政策，「沒有一個包，沒有一樣東西值得我對我祖國的熱愛」。

據報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）日前也用了「恐俄症」，聲稱香奈兒已加入「恐俄症運動」以「取消俄羅斯」。

俄羅斯 社群媒體

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