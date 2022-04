MLB／日本球員第1人 大谷翔平解鎖「時代雜誌」封面

新球季擔任天使 開幕戰先發重任的大谷翔平 ,一球未投前再解鎖一項成就,登上《時代雜誌》美國版4月封面人物,成為大聯盟日本 球員第一人。

最新出版的美國版「時代雜誌」封面人物,選擇去年以「二刀流」震撼大聯盟,並以全票通過之姿獲選美聯MVP的天使隊大谷翔平。他穿著帥氣藍色西裝並戴上手套挺身站著,封面標題則印上「It's Sho-time!棒球界需要的就是大谷翔平。」

據日媒《體育報知》報導,大谷翔平是繼2004年打破「貝比魯斯」魔咒奪冠的紅襪隊後,再次有大聯盟相關人物登上封面,過去連準名人堂球星鈴木一朗都沒做到,當然是日本旅美球員第一人。

