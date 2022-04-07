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米克斯也很漂亮 攝影師按快門為毛孩找家

中央社台北7日電
為推廣「領養不棄養」理念，台灣攝影師Yang自2019年免費為等待領養的動物拍照。（三牲工作室提供）中央社
為推廣「領養不棄養」理念，台灣攝影師Yang自2019年免費為等待領養的動物拍照。（三牲工作室提供）中央社

為推廣「領養不棄養」理念，台灣攝影師Yang自2019年免費為等待領養的動物拍照，許多米克斯因此被看見、進一步找到家。Yang說，希望能讓人發現米克斯絕不只是值得關注，還很美麗可愛。

Yang大學就讀視覺傳達系時接觸攝影，畢業後曾專職擔任婚禮攝影師近5年。Yang接受中央社記者訪問表示，2018年時覺得「想拍點其他的東西」，自己從小就喜歡動物，便成立專門以拍攝動物為主的「三牲工作室」。

「我們拜拜要用的『三牲』，是動物犧牲生命讓人類祈求上天。三牲音似英文something，這工作室就是為動物do something的意思。」雖說是工作室，但其實自成立至今，只有Yang一人。

Yang也曾是專門照顧待領養動物的中途家庭，但因能專心照護動物的時間不足，他轉而透過攝影幫助需要找家的動物，2019年在工作室粉絲專頁開放預約，讓中途家庭或正照顧待領養動物的人，可以帶毛孩到工作室免費拍照。

Yang表示，待領養的動物中絕大部分是沒有品種的米克斯，例如虎斑犬或黑狗，大家在網路上看到照片，常常會因為同情、可憐這些米克斯的遭遇而去領養或捐款，他想做的是透過照片讓人看見牠們可愛、美麗的一面，讓人更為主動想去把牠們帶回家。

Yang說：「品種犬也是人們去炒作出來的，既然這樣，我也想試試看將米克斯炒作成大家都想領養的狗狗。」

自Yang開放為待領養的動物們免費拍攝以來，除了中途家庭會將自身照顧的毛孩帶去攝影棚拍攝，也有各地收容所志工或民間團體邀請Yang前去拍攝，踏足地點包含新北瑞芳、桃園新屋、台中、高雄甚至小琉球。

談到動物是出名的難攝影，Yang說，照顧家庭或志工們的引導是最大助力，他們了解每隻動物的個性或健康狀況，例如收容所的犬貓可能會較為怕生，他就會遠遠拍照，捕捉牠們身影。

Yang並未計算過至今拍攝的動物數量，也曾因為拍攝過的動物沒成功找到家而失落，但他後來轉念認為，只要自己持續拍照，讓這些動物們的曝光度越來越高就夠了，他笑說「至少大家可以被洗腦。」

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