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深圳建立首個寵物方艙 照顧「毛小孩」

記者陳言喬／即時報導
自家寵物結束隔離後獲得的「抗疫小英雄」榮譽證書。（取材自北京日報微信公眾號）
自家寵物結束隔離後獲得的「抗疫小英雄」榮譽證書。（取材自北京日報微信公眾號）

相較上海防疫人員打死陽性隔離者的寵物狗，深圳做法先進且更人性，深圳近期建立了首個「寵物方艙」，免費託管集中隔離人員的寵物，可容納300隻毛小孩。

南方都市報報導，深圳現已專門建立了一家寵物集中託管中心，地點位於深圳光明區光明街道逕口社區，面積約1500平方公尺。

這間「寵物方艙」為COVID-19集中隔離人員的毛小孩提供觀察、護理、健康監測與醫療保障服務，這也是大陸首個解決COVID-19集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心。

3月時深圳深陷疫情陰影，當時深圳上沙塘晏村為解決隔離居民家中的寵物安置問題，先後搭建了2個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離寵物200多隻。

之後，為了將疫情期間寵物託管規範化，深圳在本月3日建立了首個「寵物方艙」，許多大陸民眾期待這能夠形成一個「示範效應」，給其他地方政府做為參考。

上海近期發生確診者的寵物犬柯基被當街打死，諸多中國網友把上海與深圳照料寵物的方式做比較，有人說，「深圳贏了」、「深圳真文明，有溫度的城市」，也有人暗指「很人性化，比某市好多了」，還有人要「上海過來看看」。

網上有許多「深圳方艙」的影片和照片，透過照片，可以觀察到穿著防護衣的防疫人員日夜餵養狗貓，給牠們做檢查以及為環境消毒。

深圳建立「寵物方艙」，安置隔離者的寵物，備受好評。（取材自深圳市場監管）
深圳建立「寵物方艙」，安置隔離者的寵物，備受好評。（取材自深圳市場監管）

疫情 防疫

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