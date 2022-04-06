美國制裁普亭兩個女兒 她們是何許人也？

卡特琳娜小女兒卡崔娜（左）2014年與舞伴 Ivan Klimov在波蘭參加比賽。(路透)

普亭 女兒的身分從未得到他或克里姆林宮證實，她們成年後的照片也從未被正式發布。外界連普亭到底有幾個孩子都不確定。

明面上，普亭有兩個女兒，瑪麗亞（Maria Faasse）和卡特琳娜（Katerina Tikhonova），來自他與前俄羅斯 航空公司空服員普亭娜（Lyudmila Putina）的婚姻。普亭2013年已與她離婚，成為1698年彼得大帝以來第一位離婚的俄羅斯領導人。

普京很少公開談論自己的小孩，他在2015年的年度記者會上答覆問題說，他的女兒並不像人們揣測的那樣逃離了俄羅斯：「她們住在俄羅斯，從未在俄羅斯以外受教育。我以她們為傲；她們一直在讀書和工作。我女兒能流利地講三種歐洲語言。我從不與任何人討論家人。」

普亭還說，她們的職涯「不涉及商業和政治」。但兩人名下各有事業。

35歲小女兒 熱愛舞蹈 擁有雙碩士

英國的衛報報導，普亭的小女兒，35歲的卡特琳娜，用的是外祖母的姓氏，曾就讀聖彼得堡國立大學和莫斯科國立大學，擁有物理學和數學碩士學位，此外，她熱愛日本文化和一種布吉伍吉（boogie-woogie）形式的舞蹈，2013年曾與舞蹈拍擋到瑞士參加世界錦標賽獲得第五名。

卡特琳娜2013年嫁給基里爾（Kirill Shamalov），他是普亭親信、Rossiya Bank股東之一沙馬洛夫（Nikolai Shamalov）的小兒子。Rossiya Bank被美國政府形容為克里姆林宮高層的「個人銀行」。基里爾2002年曾被任命為俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）海外經濟活動的首席法務顧問，當時他才20歲。

成婚不到兩年，基里爾從普亭盟友季姆琴科（Gennady Timchenko）手中收購Sibur石化公司的17%股權，列名富比世 雜誌評選的俄羅斯最年輕億萬富豪之一。路透在2015年的一份調查估計，這對夫妻擁有價值逾20億美元的公司資產，以及位於法國度假勝地比亞里茲的400萬英鎊豪華海濱別墅。卡特琳娜和基里爾2018年離婚，沒有公開財產分配的細節。

卡特琳娜曾在莫斯科國立大學擔任多項職務，2020年，在這所大學斥資17億美元新設的「人工智慧問題和智慧系統」研究院擔任主管。她的官方顧問包括普亭核心圈子裡的五名成員，其中包括兩名前KGB成員，他們都住過卡特琳娜在德雷斯頓（Dresden）長大的那棟公寓。

36歲大女兒住在荷蘭 是兒科學家

普亭的大女兒，36歲的瑪麗亞，是一名兒科的內分泌學家，研究荷爾蒙對身體的影響。

2019年，她在接受俄羅斯國家電視台採訪時，揭露規模5億英鎊的醫療事業計畫，指在協助治療癌症，她住的樓中樓公寓就在美國駐莫斯科大使館的對面。

瑪麗亞2013年已成婚，嫁給俄羅斯出生的荷蘭商人Jorrit Faassen。這對夫婦先前住在阿姆斯特丹一棟高檔公寓的頂樓，2014年親俄勢力在烏克蘭上空擊落馬來西亞航空MH17客機後，她的一些荷蘭鄰居呼籲將她驅逐出境。

最近有一群阿姆斯特丹人敦促瑪麗亞，懇求她的父親結束俄烏戰爭。她們夫妻倆擁有的土地上被放置了一個標語，上頭寫著：「距離你這片寧靜自由的土地不到2,000公里的地方，你父親正在毀掉一個自由的國家及其人民。你的老父親很難聯繫，而且顯然連他的劊子手都攔不住他。但大家知道父女會不一樣。」

俄羅斯人盛傳，普亭還有藏得更隱密的第三個女兒，出自與他有多年婚外情的斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）。斯維特拉娜據報是在聖彼得堡一棟擁擠的公寓裡長大的，做過清潔工。

國際調查記者同盟公布的潘朵拉文件（Pandora Papers），現年46歲的斯維特拉娜透通過一家離岸公司，擁有位於摩納哥的公寓，而這家離岸公司是在她生下一名女孩路易莎（Luzia）僅幾周後成立的。

克里姆林宮否認了Luzia是普亭之女的說法。普亭先前曾經講過：「我有不允許干涉的私人生活。它必須得到尊重。」