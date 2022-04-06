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影／吉娃娃狂舔食譜「爽吸濃湯」200萬人笑翻：餓多久

聯合新聞網 / 綜合報導
貪吃的狗狗看到食譜上的照片又吸又咬又舔。 (影片截圖)
貪吃的狗狗看到食譜上的照片又吸又咬又舔。 (影片截圖)

有些毛小孩可能天生就是愛吃鬼，但沒想到有時候餓起來什麼都吃。最近有一部爆笑短片瘋傳，一隻狗狗超喜歡吃東西，是個被主人認證的貪吃鬼，有一天牠和主人一起看食譜，結果牠可能餓壞了竟開始對著食譜上的照片食物瘋狂啃咬，整張臉都擠到皺掉，模樣相當搞笑。

女網友「@lovekoekoe」在Tiktok上傳一段影片，她飼養一隻有吉娃娃血統的米克斯小狗名叫「威洛(Willow)」，個性相當調皮搗蛋，最喜歡的事情就是吃東西，主人也經常貼出牠可愛的影片給廣大的愛狗人士分享。日前飼主上傳一段爆笑的短片，威洛與飼主一起在看一本食譜，結果威洛突然「餓性大發」，對著食譜書上的彩色食物照片就是一陣亂抓亂咬，餓到彷彿要把照片裡的食物通通撬出來吃一樣。

爆笑影片上傳至今已吸引超過200萬人觀看，網友留言表示「看起來威洛實在是餓壞了」、「其實食譜真的看久會覺得很餓」、「減肥中的人看了心有戚戚焉」、「這到底是哪一本食譜，詳細希望」、「再怎麼抓都不會有食物從裡面跑出來啦」、「搞不好書上面有食物的味道，所以威洛才會一直想要把照片裡食物挖出來吃」。

@lovekoekoe #puppiesoftiktok ♬ So Many ppl have use this sound omg - 💞Love y’all 💞

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