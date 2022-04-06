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富比世富豪榜：馬斯克登榜首 鍾睒睒蟬聯中國首富

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美國億萬富豪全球最多 台灣首次擠入前十名

編譯葉亭均／綜合外電
富比世公布2022年全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克奪得榜首。(路透)
富比世公布2022年全球富豪榜，特斯拉執行長馬斯克奪得榜首。(路透)

美國富比世（Forbes）雜誌5日公布全球富豪排行榜，除了顯示特斯拉執行長馬斯克躍居全球首富、「神祕鞋王」張聰淵蟬聯台灣首富外，也統計出全球擁有超過10億美元資產富豪最多的國家，美國以735位億萬富豪穩坐第一，而台灣今年擠入前十名，以51位億萬富豪登上第十名。

這份排行榜顯示，台灣今年有51人擁有超過10億美元的身家，人數比上一年的47人增加，此外，這些富豪資產淨值合計達1,510億美元，較上一年大增350億美元。台灣首富仍由鞋類製造商宏福實業創辦人張聰淵蟬聯，資產淨值達117億美元，他也是台灣唯一資產突破百億美元大關的富豪。

美國735位億萬富豪總資產達4.7兆美元，較前一年增加3,000億美元，是全球擁有最多億萬富豪的國家；中國以539位億萬富豪居次，但是富豪人數比前一年減少87人，原因是新冠疫情干擾供應鏈、重量級科技公司面臨監管疑慮。

富比世雜誌指出，中國最大的富豪輸家包括拼多多前董事長黃崢、網路巨擘騰訊控股的馬化騰與阿里巴巴的馬雲。

其他擁有最多億萬富豪的國家，包括第三名的印度，德國、俄羅斯、香港、加拿大、巴西和義大利則分居第四到第九名，台灣今年躍居第十名，主要拜新增加四位億萬富豪所賜。

富比世說，今年全球擁有10億美元以上資產的富豪共2,668人，比上一年的2,755人減少。除了中國大陸富豪人數減少外，俄羅斯富豪遭到制裁、人數銳減也是原因之一。

富比世 俄羅斯 義大利

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