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「魔比斯」負評不斷 仍逆勢奪下北美票房冠軍

編譯中心／洛杉磯3日電
「魔比斯」是北美周末票房冠軍。（取材自IMDb）
「魔比斯」是北美周末票房冠軍。（取材自IMDb）

雖負面影評不絕于耳，「魔比斯」（Morbius）仍晉北美周末票房冠軍。 北美票房統計網站boxofficemojo.com4月3日發布最新電影市場數據，26部影片北美周末票房（4月1日至3日）報收約7911萬美元，其中約一半來自「魔比斯」的貢獻。

中新社報導，4月1日亮相北美的動作科幻驚悚片「魔比斯」，首映周末票房進帳約3910萬美元。該片首次將漫威電影宇宙「最暗黑人物」的故事搬上大銀幕，由曾憑藉劇情片「藥命俱樂部」（Dallas Buyers Club）贏得第86屆奧斯卡最佳男配角獎的傑瑞德雷托（Jared Leto）主演。目前主要影評網站對該片的評價為MTC評分36、爛番茄新鮮度17%。有影評稱其「老套平淡、口碑坍塌」。但同時有觀眾表示，看完影評再去觀影感覺也沒那麼差，至少該片的特效和演員的顔值與演技都有看頭。 

在新片衝擊下，上期北美周末票房冠軍、雲集好萊塢多位明星的「失落謎城」（The Lost City）未能成功蟬聯。這部由第82屆奧斯卡獎最佳女主角得主珊卓布拉克（Sandra Bullock）主演的動作冒險愛情喜劇片在第二個上映周末票房跌掉一半，以約1480萬美元退居榜單第二位。目前該片在北美地區累計票房也僅得約5458萬美元。

3月4日首映後曾勇奪北美周末票房三連冠的動作懸疑劇情片「蝙蝠俠」（The Batman），隨著時間推移票房逐漸降溫，此番以約1080萬美元周末票房躋身本期榜單第三位。目前該片北美累計票房約3.5億美元，全球票房已突破7億美元。 另一部好萊塢超級英雄片「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）則連續16周穩列北美票房十強。雖放映影院數量已大為減少，但仍以約140萬美元周末票房位居本期榜單第7名。目前這部動作冒險奇幻片的北美累計票房超過8億美元，全球總票房接近19億美元。

3月25日小範圍上映、由華裔影星楊紫瓊主演的功夫奇幻片「媽的多元宇宙」（Everything Everywhere All at Once），以約101萬美元周末票房沖上本期榜單第10位。該片在美國「西南偏南」多元創新大會和藝術節上首映，目前MTC評分81、爛番茄新鮮度97%。隨著該片將於4月8日在北美大範圍放映，其票房前景可期。 

奧斯卡獎 電影 好萊塢

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