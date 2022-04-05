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6年拍千部成人片「一切都是謊言」 人氣男優引退改行當牧師

聯合新聞網 / 綜合報導
成人片男優轉行當牧師。圖／取材自nypost
成人片男優轉行當牧師。圖／取材自nypost

美國39歲男性布姆（Joshua Broome）曾是當紅色情片男優，他引退後改行做牧師。

布姆曾以化名Rocco Reed拍攝1000多部色情片，他在2012年離開色情產業，聲稱拍片帶給他「巨大的情感創傷」。布姆表示：「我真的忘記自己的身分。一切都是謊言和虛構……我想結束自己的生命，但沒有勇氣這麼做。」

布姆20歲出頭時移居好萊塢追逐演員夢，卻輾轉進入色情產業。他在擔任餐廳服務生期間，認識了幾位女性，對方建議他可先拍色情片，增加他成為電影明星的機會。幾天後布姆透過這些女性的引介，拍攝他第1部成人電影。

當時23歲的布姆很快就接到眾多色情片拍攝邀約，每月拍攝幾10場戲是家常便飯，成為高人氣男優，這些名利卻讓他鬱鬱寡歡。布姆說：「我最初相信了賺大錢就會開心的謊言。我賺了超過1百萬美元。我去遍所有想去的地方。我試過各種能想像到的性愛。但一旦我擁有這一切，我的生活就分崩離析，因為它放大了我內心的悲傷和空虛。」

布姆在拍攝了6年色情片後突然於2012年宣布引退，震驚了業內人士。布姆當時的引退宣言寫著：「我的成人事業已告一段落了……我還想表明，我不是、也從來不是同性戀，我只是1個成人表演者。我引退不是因為什麼特定原因，而是我該持續向前了。」

布姆離開洛杉磯後，搬回北卡羅來納州的老家。當時他罹患憂鬱症，內心「充滿羞恥感」，在健身房工作時還試圖隱瞞自己以前的職業。

直到2014年，他在健身房認識一位名叫霍普（Hope）的女性，2人出遊時布姆向她坦承了自己的過去，對方全然接納他還帶他上教堂，最後布姆在信仰中找到力量。

布姆開始學習聖經神學，並在2016年與霍普結婚，2人現在育有3子。

布姆現職為牧師，在全國各地佈道。他也談到色情的危險：「這太有害了。如果像對待產品一樣對待人們，生活各層面都會受到傷害。」他鼓勵人們，改變人生道路永遠都不嫌太晚，他說自己男優轉行當牧師的旅程就是最好的證明，「你可以讓你的過去主宰你，或者你可以控制並主宰自己的過去。」

健身 電影 北卡羅來納州

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