紀錄片「時代革命」全球放映 斯德哥爾摩打頭陣

紀錄片「時代革命」全球同步放映活動。圖為2021年6月12日在東京新宿舉行的集會上，親民主人士揮舞著寫有「解放香港，時代革命」的旗幟，以紀念香港大規模民主抗議活動兩周年。Getty Images

紀錄片「時代革命」全球同步放映活動，旅居瑞典 的香港 人與台灣僑民攜手，在斯德哥爾摩等3個主要城市共同籌辦放映會，期盼透過紀錄片引起更多人關注香港議題。

時代革命（Revolution of Our Times）是一部2021年香港紀錄片，由周冠威執導，2021年7月於第74屆坎城影展 首映，並獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片獎。這部片的全球同步放映活動從4月1日開始，陸續在世界各地展開。

根據「時代革命」官方網站的資訊，全球一共有23個國家、85個城市加入放映行列，其中瑞典就有3個城市、4場放映會。

瑞典第一場的放映會4月2日在首都斯德哥爾摩登場，由非營利組織解放香港（Befria Hongkong）與台灣僑民合作促成，解放香港的負責人Tao表示，這次活動場地可以容納140人，開放登記座位的1個小時之內就滿座了，候補名單也有將近150人。

他表示，在瑞典的香港人不多，聯繫沒有那麼頻繁，過往解放香港籌備的活動比較難找到這麼多群眾，這次透過港僑與在瑞典的台灣人聯繫上，不但經費有著落、宣傳成果也很不錯。

他說，這是第一次跟瑞典的台灣人合作，他覺得合作起來很容易，台灣人對「香港的情況」感同身受，溝通起來很簡單，文化也類似，未來可以更多合作。

駐瑞典代表處（Taipei Mission in Sweden）代表姚金祥在斯德哥爾摩放映會的開場致詞指出，「時代革命」獲第58屆金馬獎最佳紀錄片，並受到台灣觀眾熱烈迴響。由於台灣與香港一向關係密切，因此台灣人民對香港民主運動高度關注，政府並成立專責部門以提供香港人民移居至台灣相關協助。

他說，香港民主運動見證了所謂「一國兩制」在中國威權體制下斷不可行，他強調台灣堅拒「一國兩制」並支持香港人民爭取民主自由。

放映會後的座談請到香港攬炒團隊 （Hong Kong Liberty）發起人劉祖迪（Finn Lau）、瑞典國會議員厄斯特貝里（Anders Österberg）以及知名記者與作家巴克席（Kurdo Baksi）擔任映後座談與談人，與現場觀眾進行問答與意見交換。

這次在斯德哥爾摩的放映會由解放香港負責聯絡放映場地、片商以及映後座談的來賓，台僑劉先生主要負責募款、宣傳、製作網站等工作。

劉先生表示，因為人不在台灣沒辦法去戲院支持，所以他很高興能夠用這個方式為香港出一分力，這次放映會讓他認識了解放香港與其他關心這個議題的朋友，很有收穫。

他說，這次為了募款聯絡了很多台灣僑胞，人人都義不容辭，更有很多熱心的留學生連絡他想捐款，讓他很感動。他希望藉由放映會可以讓更多人了解香港的情況，進而想想台灣的處境。

解放香港與劉先生都表示，這次籌辦放映會並沒有受到任何安全上的威脅，也希望有意了解香港議題但有不同立場的民眾能夠透過這部紀錄片，認識香港的民主運動。

瑞典第3大城馬爾默（Malmö）的放映會將在6日晚上舉行，第2大城哥特堡（Gothenburg）在週末也將有2場放映會。

其他北歐國家如挪威、丹麥也都將舉辦放映會，響應全球同步的行動。