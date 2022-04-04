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考大學到一半睡著…23歲女總是想睡 一查才知罕病作祟

聯合新聞網／綜合報導
英國女子海蕾拉因為罹患「特發性嗜睡症」，讓她無時無刻都有睡意纏身。（取材自醫院royalpapworth.nhs.uk網站）
英國女子海蕾拉因為罹患「特發性嗜睡症」，讓她無時無刻都有睡意纏身。（取材自醫院royalpapworth.nhs.uk網站）

愛睡覺有時是個性使然，但有時也可能是身體出現病變，導致自然容易產生睡意。近日英國媒體就介紹了一位妙齡女，因為罹患了罕見的病症，導致她無時無刻都有可能突然睡著，嚴重影響日常生活。

根據媒體「Northants Live」報導，一位名為海蕾拉（Helena Smythe）的23歲英國女士，得了一種名為「特發性嗜睡症」的疾病，只要症狀一發作，就會立刻感到全身無力，一睡不醒，讓她苦不堪言。

報導指出，海蕾拉是在12歲時，被檢查出有這種症狀。由於海蕾拉無法配合一般人的常規作息，使得她不能像其他人一樣正常上下學，就連考大學的時候，也曾在考試途中睡著。如今雖然找到正職工作，但也很擔心哪天在關鍵時刻病症發作，就會丟掉飯碗。

海蕾拉表示，自己的睡眠慾可說是無窮無盡，不管晚上睡得多飽，白天也都得睡上2到3個小時，一般的午休時間根本不夠她睡，而且像別人喝咖啡、攝取咖啡因等提振精神的手段，在她身上統統沒有效果。

為了解決症狀，海蕾拉了參加英國皇家帕普沃斯醫院的睡眠研究計畫，在長期治療服藥之下，目前尚能維持一般的睡眠和生活作息。她自己也努力維持良好的生活習慣，例如不過量攝取酒精、禁煙和運動，以及維持一致的睡眠習慣，期望能夠完全擺脫罕見的睡眠疾病。

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