「3隻海豹串成丸子」下秒直升機式墜落 結局笑翻13萬人

三隻海豹串成一串丸子模樣超可愛，但才剛串完就墜機了。 (取材自推特)

動物園 裡面常常有一些令人噴飯的爆笑畫面。一名網友分享他去動物園遊玩看到的一段短片，只見海生館裡面的海豹們三隻疊在一起，就像是一串丸子，但這三隻海豹疊在一起之後並不是要繼續玩，而是乾脆直接往下默默沉掉，影片超無厘頭讓不少網友笑翻。

網友「メグ」在推特 貼出一段小短片，日前他到北海道旭山動物園遊玩，到海生館區域的時候看到海豹們的互動，三隻海豹竟然用不同的方式「串成一串丸子」，最上面的海豹緊緊抱住中間那隻海豹的身體，被卡在中間的海豹則咬住最下面那隻海豹的身體，本來以為這三隻海豹只是感情好在玩，結果沒多久這三隻海豹竟然就默默往下沉，讓網友不禁笑出來。

最後網友也貼出三隻海豹沉下去之後的狀況，只見三隻海豹整個躺在展示缸的最底下，似乎已經完全放棄思考。搞笑的影片上傳至今已吸引超過13萬網友觀看，不少網友留言表示「太好笑了吧看到笑瘋」、「三隻海豹就這樣沉了」、「乍看好像團子三兄弟」、「海豹：不想思考了，豹生好累，沉掉算了」、「就這樣沉下去默默消失好好笑」。