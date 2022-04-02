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敷完面膜「精華液往身上抹」醫：2類產品別這麼做

中央社／台北2日電
敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)
敷面膜可以保濕，但有些步驟要注意。(Getty Images)

許多人習慣用面膜剩餘精華液來幫身體保養，卻忽略不是所有面膜都適合。醫師表示，具收斂、抗痘效果的面膜成分恐相對刺激，除了不建議抹身上，敷完面膜也應洗臉再做後續保濕。

面膜是許多愛美女性必備的保養品，衛福部食藥署「藥物食品安全週報」近期邀開業皮膚科醫師蔡逸姍分享面膜使用小撇步。

蔡逸姍表示，市售面膜依使用形式分為2種，一種是布膜材質的「片狀」，也有泥膏、凝膠、乳霜的「塗抹狀」面膜，原理是將精華液覆蓋在臉部皮膚上並和空氣隔絕，以加速成分吸收。

蔡逸姍說，敷面膜可以在短時間內增加保濕力，再搭配保濕、抗老、抗痘等特色，作為快速保養的一環，但補水效果並不持久。

她強調，儘管面膜能夠快速補水，仍不建議天天使用，平時保養程序應以清潔、保濕、防曬為主；敷完面膜以後，建議搭配乳液與按摩來延續保濕效果。

許多人敷完面膜後會將剩下的精華液用來塗抹身體，蔡逸姍認為，保濕面膜的精華液可以這樣用，但如果是具收斂、抗痘效果的面膜，可能含有相對刺激成分，不建議再將精華液塗抹身體，也建議敷完這類面膜，應將臉部清洗乾淨再接著保濕步驟。

蔡逸姍表示，挑選面膜時，應注意外包裝上是否有完整標示，包括全成分名稱與業者資訊等，使用前可先沾取面膜精華液，塗抹在耳後、手腕內側，確定沒有敏感跡象再敷在臉上。

蔡逸姍提醒，每次敷面膜建議敷15到20分鐘即可，敏感肌、異位性皮膚炎或長痘痘的民眾建議先不要敷面膜，避免造成刺激。

天使

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