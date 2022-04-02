奧斯卡製作人發聲：克里斯洛克沉穩 典禮才沒中斷

克里斯洛克在奧斯卡挨了威爾史密斯一巴掌。（美聯社）

美國男星威爾史密斯 （Will Smith）日前在奧斯卡 頒獎典禮上掌摑串場的喜劇演員克里斯洛克（Chris Rock），引發軒然大波。典禮製作人派克（Will Packer）表示，是克里斯洛克的專業素養讓典禮得以繼續不中斷。

威爾史密斯的妻子潔達史密斯（Jada Pinkett Smith）患有脫髮症，奧斯卡頒獎典禮當天頂著平頭出席，不料擔任串場人的克里斯洛克在舞台上揶揄潔達的髮型，威爾史密斯憤而衝上台掌摑克里斯洛克，讓杜比劇院（Dolby Theatre）內出席典禮的賓客傻眼錯愕。

法新社報導，克里斯洛克當下沉著冷靜，讓典禮不致被打斷。

派克向美國廣播公司（ABC）說：「因為克里斯如此從容且沉著地處理，讓節目得以繼續進行。」

「因為克里斯繼續用他的方式進行，他完成了這個項目的頒獎程序，將獎杯頒給（最佳紀錄片得主）奎斯特拉夫（Questlove）…這讓我們得以繼續進行典禮，這正是我們要做到的。」

最近這幾天，關於威爾史密斯是否被要求離開頒獎典禮的報導說法不一，美國影藝學院（AMPAS）稱威爾史密斯當時拒絕離場。

派克表示，他利用克里斯洛克走下台時與對方交談，之後也建議不要把威爾史密斯逐出場。

派克說：「我問『他真的打你嗎』，克里斯看著我說『對啊，我剛吃了阿里一拳』。」威爾史密斯曾於2001年電影 「威爾史密斯之叱吒風雲」（Ali）扮演傳奇拳王阿里（Muhammad Ali）。

派克說他沒參與處置威爾史密斯的談話，但自己曾表態反對，「我立刻找上當時在場的學院領導階層，我說，克里斯洛克不想這樣，他已表明不希望雪上加霜。」