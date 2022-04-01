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泰國暨曼谷書展 台灣童書繪本展現多元文化

中央社曼谷1日專電
泰國書展期間規劃「台泰童書繪本共創」活動，文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會邀請4位台泰畫家共同創作2本繪本，交流激盪出不同的火花。中央社
泰國書展期間規劃「台泰童書繪本共創」活動，文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會邀請4位台泰畫家共同創作2本繪本，交流激盪出不同的火花。中央社

台灣文化部駐泰國代表處文化組在泰國書展展示有各式各樣主題和豐富畫面的台灣童書繪本，希望吸引泰國讀者體驗多元台灣文化，並邀台泰畫家共同創作繪本，交流激盪出不同火花。

第50屆泰國書展（National Book Fair）暨第20屆曼谷國際書展（Bangkok International Book Fair）從3月26日到4月6日在曼谷挽賜車站（Bangsue Grand Station）登場。

台灣文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會共同在書展設立攤位，展示歷年金鼎獎得獎的台灣童書或繪本，吸引不少泰國讀者駐足詢問。主辦單位並規劃了「台泰童書繪本共創」活動，邀請2位泰國畫家和2位台灣畫家創作繪本童書。

泰國畫家奇玩（Cheewan Wisasa）和台灣畫家李如青共創一本繪本「快樂的一天/大兵林旺的旅程」，另一位泰國畫家皮達（Preeda Punyachand）則和台灣畫家嚴凱信共同創作一本繪本「赴約/我出去一下」。兩本繪本都是雙封面，各自從左右頁展開故事，最後在書本的中間頁相遇。

4位畫家今天在書展的主舞台以網路連線方式分享創作的心路歷程，奇玩和李如青的「快樂的一天/大兵林旺的旅程」分別用繪畫方式詮釋記憶中快樂的一天。奇玩說，曾造訪台灣，對台灣的攤販、各式水果和珍珠奶茶留下深刻印象，因此在繪本中畫了珍奶、台灣黑熊和台灣水果等。

皮達和嚴凱信共同創作的「赴約/我出去一下」則是讓繪本中的主人翁從各自的家鄉出發，透過旅程所見所聞展現家鄉之美。

駐泰國代表處副代表徐蔚民在活動開場致詞時表示，繪本中有趣的故事和充滿創作力的畫面，吸引的不只是兒童，也吸引很多成人讀者，台灣童書繪本涵蓋的主題廣泛，因此代表處舉辦繪本分享活動，讓泰國讀者體驗原創的台灣文化。

台灣文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會共同在第50屆泰國書展暨第20屆曼谷...
台灣文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會共同在第50屆泰國書展暨第20屆曼谷國際書展設立攤位，展示歷年金鼎獎得獎的台灣童書或繪本。中央社

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