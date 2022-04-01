制裁俄國影響鱈魚進貨 英國炸魚薯條生意難做

英國「名菜」炸魚薯條。Getty Images

英國 「名菜」炸魚薯條挺過英國脫歐與COVID-19風暴，正在與通貨膨脹 抗衡，但數千家炸魚薯條店卻可能因為俄羅斯入侵烏克蘭 導致鱈魚缺貨而受到嚴重衝擊。

在英格蘭南部海濱度假勝地布萊頓（Brighton），炸魚薯條店Captain's的店主人桑德胡（Pam Sandhu）通常不是愛抱怨的性格。

炸魚薯條店Captain's的店主人桑德胡（Pam Sandhu，右）。Getty Images

但她應該塞滿新鮮白魚，等待油炸的巨大冰箱層架上卻是空空如也，能夠端給飢餓顧客的只剩下配菜炸薯條。

英國全國炸魚薯條聯合會（National Federation of Fish Friers，NFFF）主席克魯克（Andrew Crook）表示，在和平時期，英國的炸魚薯條店通常由俄羅斯供應30%至40%漁獲，種類通常是鱈魚和黑線鱈。

而烏克蘭是全球最大的植物油出口國，被使用來油炸這道NFFF所謂的「無庸置疑的英國代表性菜色」。

桑德胡告訴法新社：「烏克蘭發生戰爭後，就沒有魚可以供應，或是數量很少。在這之前，我們會訂貨非常大量的魚，現在只能得到極少量，而且價格是去年的兩倍。」

她指出，植物油也很難取得，加上英國從3月中旬對進口自俄國的白魚加增35%關稅，這些都讓生意很難做。

與此同時，炸魚薯條店業主也因為能源價格高漲受到衝擊。

在3月下旬的一個和煦周五，桑德胡正在擔心進貨的魚可能撐不過周末。她從事這一行已經30年，通常一周工作7日。她表示，她從來沒碰到過進貨和成本會出現這麼多問題。

她的餐廳有個陽台，可以看到布萊頓的圓石灘與碼頭。她3年前買下這個店面，原本計畫於2020年3月開幕。

然而，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）隨後來襲，接著是通貨膨脹，現在又發生烏克蘭戰爭以及對俄國制裁，對炸魚薯條業者而言是一場完美風暴。

炸魚薯條這道菜最先於1860年代出現，很長一段時期以來都是勞工階層的佳餚，但由於人口組成與飲食改變，這道菜近年人氣呈現下滑。

炸魚薯條是外帶愛點的一道菜，用舊報紙包裹，佐以鹽和醋，通常還配有碗豆泥和塔塔醬。

克魯克表示：「這向來都被認為是一道便宜的美食，所以我們的利潤非常低，通常要以量取勝。」

「不幸的是，現在受通貨膨脹影響很難保有利潤，利潤實際上消失殆盡。」

克魯克的炸魚薯條店開在英格蘭西北部的蘭開夏郡 （Lancashire），店內一份炸魚薯條定價不得不上漲50便士，來到8.5英鎊（約11美元）。

受到燃油價格上漲影響，英國許多拖網漁船不出海，導致魚價更加上漲。

除此之外，在疫情期間曾一度減少至12.5%的增值稅（VAT）又恢復至20%。克魯克表示，種種因素可能導致全英國1萬家炸魚薯條店當中，高達3000家可能關門歇業。

他預測：「這可能會發生在接下來的6個月。」