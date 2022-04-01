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這鳥哼出「哈利波特」主題曲 麻瓜驚呼：斜角巷買的？

聯合新聞網／綜合報導
一名飼主養的歐洲椋鳥，能輕易哼出《哈利波特》的主題曲。（截圖自抖音）
一名飼主養的歐洲椋鳥，能輕易哼出《哈利波特》的主題曲。（截圖自抖音）

許多童話裡，鳥類常被賦予一種善於唱歌的形象。而在現實世界中，真的有隻鳥能哼出《哈利波特》（Harry Potter）主題曲Hedwig's Theme，讓不少螢幕前的「麻瓜」們自嘆弗如，笑說難道是從斜角巷買的音樂鳥？

一隻歐洲椋鳥（European starling）的飼主，在抖音上傳一部自家鳥兒唱歌的影片。畫面中的牠站在主人的手指上，隨口就哼出一段《哈利波特》影迷耳熟能詳的主題曲。主人尤其喜歡牠唱到一半的換氣聲音，整個過程都讓網友們為之驚艷。

影迷們興奮表示「從斜角巷買的音樂鳥？」、「又是誰在亂用變形咒」、「請勿在麻瓜面前施魔法」。而牠在演唱過程中還懂得換氣，聲音更是讓網友們欲罷不能，「換氣好可愛」、「跟我家的抽水馬達一樣」。也有些人急著道歉「沒仔細看我以為是一顆酪梨」。

根據維基百科介紹，椋鳥是中等大小的雀形目鳥類。牠們叫聲多變，可模仿環境的聲音，例如車子警報器聲音或人聲，八哥和九官鳥即是典型例子。

@farijuana_ I love how he even mimics the breath I take in the middle of whistling😅 #fypシ #europeanstarling #talkingbird #harrypotter #InstaxChallenge #OscarsAtHome #BridgertonScandal #HaloSilverTeam ♬ original sound - farijuana

哈利波特 抖音

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