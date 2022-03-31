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1天買3次刮刮樂 他中300萬頭獎 太幸運了要匿名

編譯孫梁／綜合報導
新澤西州一名要求匿名男子一天內買了三次刮刮樂獎券，結果三張全中，前面的兩張分別贏了50元和100元，最後一張中300萬元頭獎。(新州樂透局照片)
新澤西州一名要求匿名男子一天內買了三次刮刮樂獎券，結果三張全中，前面的兩張分別贏了50元和100元，最後一張中300萬元頭獎。(新州樂透局照片)

新澤西州南部一名男子的運氣好得令人難以置信，他一天內買了三次刮刮樂獎券，結果三張全中，在前面的兩張分別贏了50元和100元後，最後一張獲中300萬元頭獎。

這名男子要求保持匿名，新州樂透局說，他獲中300萬元的「終極致富」(Ultimate Riches)獎券，是在新州霍利山鎮(Mounty Holly)蘭柯卡斯路(Rancocas Road)的蘭柯卡斯酒莊(Rancocas Wine and Spirits)買下的。

樂透局表示，這名男子上午出門去買咖啡和鬆餅，期間買了一張刮刮樂獎券，結果贏了50元，然後他決定再買一張，又贏了100元。

當天下午該男子要去理髮，路上他先在一家酒莊停下，要再買張刮刮樂想看看會不會還有第三次好運，但這次他沒像上午的兩次那樣刮出號碼，而是決定掃描。結果掃描出現了「面見店員」的訊息，店員恭喜他中了300萬元的頭獎。

男子在妻子的陪同下到位於勞倫斯鎮(Lawrence)的新州樂透局總部領獎。

新州樂透局是2020年7月6日開始發行「終極致富」刮刮樂獎券，共印出彩票871萬4020張，全部三張頭獎現均有了得主，另外兩張分別是在南蘭德鎮(Runnemde)的東艾維香路(East Evesham Road)的One Stop Shoppe店，和賓斯維爾鎮(Pennsville)的北百老匯街(North Broadway)的百老匯便利小超市(Broadway Deli and Market)售出。

頭獎可選擇分25次領取239萬9900元的獎金，每次領12萬元。

墨菲州長2020年1月簽署的一項法案生效後，新州允許中頭人保持匿名。

新州 百老匯 新澤西州

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