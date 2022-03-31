我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

網路認識可愛對象 約會途中發現自己成了「性愛車夫」

聯合新聞網／綜合報導
男被約會對象當作「性愛車夫」。示意圖，非當事人。（取材自pixabay）
男被約會對象當作「性愛車夫」。示意圖，非當事人。（取材自pixabay）

美國一位匿名男性本月24日在社群平台提到，之前被交友平台認識的女子利用，成為「女子跟其他男子發生性關係」的車夫。其他網友勸她釋懷，認為如果這是該女性的交友模式，網友已「躲過一劫」。

男子解釋當天他去接這位「非常可愛」的女性，準備帶她去約會地點，途中該女性說她要去朋友家拿東西。網友載該女性去指定地點後，就一直守在車道，等了10分鐘後發簡訊、打電話，該女性都沒回應，最後網友決定上前敲門。一個長相好看的高個子刺青男應門，說明來意後，對方告知該女性還要一點時間，因為她正在和他的室友發生性關係。

男子當場感到震驚、表情呆滯，刺青男見狀突然抱住他，還說以前他也曾跟該女性上床，勸網友：「外面有更好的（女人）。」

男子在歸途掉了幾滴淚，事後收到該女性訊息，對方指責他Uber司機罷工導致她得尋找其他乘車方式，網友沒回訊息就直接刪除對方的號碼。

網友紛紛斥責這名女性的荒唐行徑：「所以她基本上把你當成免費的計程車司機？這明顯違反Tinder條款。如果是我我會檢舉對方。不過如果那名女性認為她的行為沒有問題，那恭喜你逃過一劫了」、「永遠不理解為什麼有這麼糟糕的人」、「相信你一定很心痛，但我希望你知道自己躲過那顆巨大的雷。」

也有不少網友認為「刺青男」是正義的化身：「這世界上需要更多像刺青男這樣的人，比你的約會對象好多了」、「刺青男化解了你的危機」、「刺青男很夠義氣」。

社群 罷工

上一則

3月31日星座運勢 金牛小心工作起口角 射手注重健康

下一則

她淨灘發現近200年前維多利亞時代寶藏箱 內藏百枚硬幣

延伸閱讀

對抗高漲油價？男拿「食用油」整瓶倒進車子油箱

對抗高漲油價？男拿「食用油」整瓶倒進車子油箱
「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離
洛縣36歲刺青男 涉16次持槍搶劫

洛縣36歲刺青男 涉16次持槍搶劫

為大S刺上婚戒？具俊曄左手無名指出現「戒指刺青」

為大S刺上婚戒？具俊曄左手無名指出現「戒指刺青」

熱門新聞

歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
西班牙一名媽媽在醫院剖腹生下一對雙胞胎，竟是羊膜囊未破的「人魚」小孩。（取材自推特）

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

2022-03-30 05:16
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
網友掃墓發現不明孔洞。（取材自爆料公社）

掃墓驚見小洞他怕被盜墓「封孔」 網曝用途直呼：慘了

2022-03-28 03:10

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離