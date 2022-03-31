我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登釋1.8億桶戰備儲油？分析師這樣看油市影響

上海全封了？官方宣布「全域靜態管理」趕建大型隔離點

她淨灘發現近200年前維多利亞時代寶藏箱 內藏百枚硬幣

聯合新聞網 / 綜合報導
英國38歲女性費茲傑發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。（示意圖／取材自pexels）
英國38歲女性費茲傑發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。（示意圖／取材自pexels）

英國38歲女性費茲傑蘿（Jennie Fitzgerald）日前在當地諾福克（Norfolk） 北海岸參加淨灘活動，發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。

她和家人用牙刷拂去箱子上的沙，原本鎖上的箱子因為底部開始脫落，所以他們輕易取出內容物。發現裡面裝了大約100枚硬幣，大部分源自維多利亞時期，有些源自喬治三世統治時期，但也有些看起來像是中世紀和羅馬的硬幣。

費茲傑蘿笑說：「我的孩子們認為他們會因此變有錢。」

除了硬幣，寶藏箱裡還有寶石、1隻生鏽的懷錶、1個舊香水瓶、1個圖章戒指和1個刻有「Ernest」名字的銀製火柴盒。

費茲傑蘿正在等待專家的鑑定與回覆。她表示：「我從來沒有在海灘上發現這樣的東西。通常我都在找海玻璃和貝殼，找到這種東西真是不可思議。」

英國

上一則

網路認識可愛對象 約會途中發現自己成了「性愛車夫」

下一則

王陽明帥氣示範 KENZO Nigo前導系列將超限量開賣

延伸閱讀

長榮「長程輪」卡在巴爾的摩超過2周 開始脫淺作業

長榮「長程輪」卡在巴爾的摩超過2周 開始脫淺作業
尼可拉斯凱吉曝已還完債務 親解不拍「國家寶藏3」原因

尼可拉斯凱吉曝已還完債務 親解不拍「國家寶藏3」原因
佛大砸1800萬 挖角舊金山大學男籃教練

佛大砸1800萬 挖角舊金山大學男籃教練
長榮貨櫃船又卡了 Ever Forward在巴爾的摩港附近擱淺

長榮貨櫃船又卡了 Ever Forward在巴爾的摩港附近擱淺

熱門新聞

歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
西班牙一名媽媽在醫院剖腹生下一對雙胞胎，竟是羊膜囊未破的「人魚」小孩。（取材自推特）

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

2022-03-30 05:16
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
網友掃墓發現不明孔洞。（取材自爆料公社）

掃墓驚見小洞他怕被盜墓「封孔」 網曝用途直呼：慘了

2022-03-28 03:10

超人氣

更多 >
媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到

媽媽剖腹產「人魚雙胞胎」接生醫驚喜大叫：第一次看到
戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘

戰友留她戰場上等死 俄「戰功彪炳」女狙擊手被烏軍俘
隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」

隨身帶藥…男大學生被包養 離不開富婆「用肉還錢」
房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

房產電匯騙局激增 辛苦存首付 瞬間遭詐光

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離

「給5億元就原諒他」 亞裔女騷擾庫克 被禁三年內遠離