她淨灘發現近200年前維多利亞時代寶藏箱 內藏百枚硬幣

英國 38歲女性費茲傑蘿(Jennie Fitzgerald)日前在當地諾福克(Norfolk) 北海岸參加淨灘活動,發現近200年前維多利亞時代的寶藏箱。

她和家人用牙刷拂去箱子上的沙,原本鎖上的箱子因為底部開始脫落,所以他們輕易取出內容物。發現裡面裝了大約100枚硬幣,大部分源自維多利亞時期,有些源自喬治三世統治時期,但也有些看起來像是中世紀和羅馬的硬幣。

費茲傑蘿笑說:「我的孩子們認為他們會因此變有錢。」

除了硬幣,寶藏箱裡還有寶石、1隻生鏽的懷錶、1個舊香水瓶、1個圖章戒指和1個刻有「Ernest」名字的銀製火柴盒。

費茲傑蘿正在等待專家的鑑定與回覆。她表示:「我從來沒有在海灘上發現這樣的東西。通常我都在找海玻璃和貝殼,找到這種東西真是不可思議。」

'I went looking for litter... and found a #treasure chest!' How a mother-of-2 unearthed hoard of #coins and keepsakes at foot of a cliff between Cart Gap and Happisburgh in North #Norfolk in March

Jennie Fitzgerald, 38, left the beach with a real-life wooden treasure chest pic.twitter.com/kqypidgt0Y