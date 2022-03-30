天文學家發現「最遙遠恆星」又熱又亮 近130億年前形成

天文學家發現迄今最遙遠的恆星「埃倫德爾」(箭頭所指)，形成於近130億年前的宇宙黎明之際。(美聯社)

天文學家發現迄今最遙遠的恆星，這是一顆超熱、超亮的巨星，形成於近130億年前的宇宙黎明(Cosmic Dawn)之際。只是，這顆明亮的藍色恆星早已不復存在，因為它的質量極大，幾乎可以肯定在出現幾百萬年後，就爆炸成碎片。天文學家稱道，能觀測到它，有如「來自宇宙的禮物」。

遙遠恆星發出的光到達我們這裡，需要旅行億萬年時間。國際團隊對於能夠透過觀測哈伯太空 望遠鏡發現這顆早已迅速消亡的恆星，感到不可思議。

「我們看到的這顆恆星大約形成於128億年前，時間在宇宙大爆炸(Big Bang)之後約9億年，」約翰霍普金斯大學博士生、該研究主要作者、天文學家韋爾奇(Brian Welch)在30日發表的「自然」雜誌(Nature)表示，「我們鐵定是走了運。」

韋爾奇暱稱這顆早已迅速消亡的恆星為「埃倫德爾」(Earendel)，這個古英語字的意思是「晨星」或「冉冉升起的光芒」。

過去紀錄最遠恆星「伊卡洛斯」(Icarus)也是哈伯發現的一顆藍色超巨星，形成於94億年前；是宇宙大爆炸之後40億年。

雖然哈伯望遠鏡已探測到遠至宇宙大爆炸形成3億到4億年的星系，但無法辨認它們的單一恆星。

「通常它們都擠在一起。但現在，大自然給我們這顆恆星，在放大數千倍後，我們就可以研究它。」參與研究的國家航空暨太空總署(NASA )天文物理學家里格比 (Jane Rigby) 說：「這真是來自宇宙的禮物。」

目前數據顯示，埃倫德爾的大小是太陽的50多倍，亮度估計是太陽的100萬倍，比伊卡洛斯還大。

韋爾奇說，埃倫德爾可能是雙星系統、甚至三或四星系統中的突出恆星。儘管2016年和2019年收集的觀察結果顯示並非如此，但它可能是黑洞的可能性很小。這顆恆星只持續幾百萬年就爆炸成一顆超新星(supernova)，且迄今未被觀測到。天文學家迄今為止看到的最遙遠超新星，可溯到120億年前。

韋伯望遠鏡 比哈伯望遠鏡強100倍，應該有助於澄清這顆恆星的質量和熱度，並揭示更多關於它的母星系的信息。