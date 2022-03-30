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天文學家發現「最遙遠恆星」又熱又亮 近130億年前形成

記者胡玉立／綜合報導
天文學家發現迄今最遙遠的恆星「埃倫德爾」(箭頭所指)，形成於近130億年前的宇宙黎明之際。(美聯社)
天文學家發現迄今最遙遠的恆星「埃倫德爾」(箭頭所指)，形成於近130億年前的宇宙黎明之際。(美聯社)

天文學家發現迄今最遙遠的恆星，這是一顆超熱、超亮的巨星，形成於近130億年前的宇宙黎明(Cosmic Dawn)之際。只是，這顆明亮的藍色恆星早已不復存在，因為它的質量極大，幾乎可以肯定在出現幾百萬年後，就爆炸成碎片。天文學家稱道，能觀測到它，有如「來自宇宙的禮物」。

遙遠恆星發出的光到達我們這裡，需要旅行億萬年時間。國際團隊對於能夠透過觀測哈伯太空望遠鏡發現這顆早已迅速消亡的恆星，感到不可思議。

「我們看到的這顆恆星大約形成於128億年前，時間在宇宙大爆炸(Big Bang)之後約9億年，」約翰霍普金斯大學博士生、該研究主要作者、天文學家韋爾奇(Brian Welch)在30日發表的「自然」雜誌(Nature)表示，「我們鐵定是走了運。」

韋爾奇暱稱這顆早已迅速消亡的恆星為「埃倫德爾」(Earendel)，這個古英語字的意思是「晨星」或「冉冉升起的光芒」。

過去紀錄最遠恆星「伊卡洛斯」(Icarus)也是哈伯發現的一顆藍色超巨星，形成於94億年前；是宇宙大爆炸之後40億年。

雖然哈伯望遠鏡已探測到遠至宇宙大爆炸形成3億到4億年的星系，但無法辨認它們的單一恆星。

「通常它們都擠在一起。但現在，大自然給我們這顆恆星，在放大數千倍後，我們就可以研究它。」參與研究的國家航空暨太空總署(NASA)天文物理學家里格比 (Jane Rigby) 說：「這真是來自宇宙的禮物。」

目前數據顯示，埃倫德爾的大小是太陽的50多倍，亮度估計是太陽的100萬倍，比伊卡洛斯還大。

韋爾奇說，埃倫德爾可能是雙星系統、甚至三或四星系統中的突出恆星。儘管2016年和2019年收集的觀察結果顯示並非如此，但它可能是黑洞的可能性很小。這顆恆星只持續幾百萬年就爆炸成一顆超新星(supernova)，且迄今未被觀測到。天文學家迄今為止看到的最遙遠超新星，可溯到120億年前。

韋伯望遠鏡比哈伯望遠鏡強100倍，應該有助於澄清這顆恆星的質量和熱度，並揭示更多關於它的母星系的信息。

太空 韋伯望遠鏡 NASA

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