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超吸睛 Dyson首款穿戴裝置登場 結合耳機、空氣清淨機

記者黃筱晴／即時報導
Dyson首席工程師Jake Dyson今日發表Dyson Zone空氣清淨耳機，宣告Dyson正式邁入穿戴式技術領域。圖／Dyson提供
Dyson首席工程師Jake Dyson今日發表Dyson Zone空氣清淨耳機，宣告Dyson正式邁入穿戴式技術領域。圖／Dyson提供

Dyson又來顛覆大家對家電產品的想像了！在疫情之下，不愛戴傳統口罩的外國人腦筋動得特別激烈，這次是結合降噪耳機功能的穿戴式空氣清淨裝置，讓使用者在享受沉浸式聆聽體驗的同時，還可以確保持續呼吸潔淨空氣。而這也是Dyson首款穿戴式產品，預計將於今年秋季正式推出。

空氣污染與噪音污染是居住在現代化城市的民眾每天都要面對的問題，Dyson歷經6年研發、經歷500多個原型機調整，運用品牌30年以來在氣流、過濾和電機技術，終於設計出這個搭載高性能濾網和2顆放在耳罩內的微型空氣壓縮機，使用過程無需接觸臉部即可在移動過程中持續享受大量新鮮空氣的Dyson Zone空氣清淨耳機。

位於耳機耳罩中的壓縮器透過雙層濾網吸入空氣，並沿著非接觸式面罩將兩股淨化的空氣流送至使用者的口鼻。面罩上的彎曲造型設計可確保淨化後的氣流保持在口鼻周圍，並盡可能防止外來側風稀釋純淨空氣。同時，Dyson Zone空氣清淨耳機配備先進的ANC主動降噪技術、低失真和中性頻率響應，真實還原創作者的音樂或音頻。而耳機頭帶與耳墊也經過精心設計，提供舒適性、穩定度，同時維持優良的降噪效果。

Dyson預計將於今年內推出空氣清淨耳機，同時為民眾帶來潔淨空氣與純淨音質。圖／...
Dyson預計將於今年內推出空氣清淨耳機，同時為民眾帶來潔淨空氣與純淨音質。圖／Dyson提供
透過精密設計的耳罩內壓縮器，使耳機能在有限的空間內透過雙層濾網吸入空氣。圖／Dy...
透過精密設計的耳罩內壓縮器，使耳機能在有限的空間內透過雙層濾網吸入空氣。圖／Dyson提供
Dyson Zone空氣清淨耳機為Dyson首款穿戴式產品，Dyson工程師以全...
Dyson Zone空氣清淨耳機為Dyson首款穿戴式產品，Dyson工程師以全新角度思考舒適性問題，透過測試不同頭型的適佩度、耳機頭帶的夾力、面罩的幾何形狀和材質、以及產品的可調節性，推出全新型態的創新設計。圖／Dyson提供

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