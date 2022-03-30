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Sony推PS 5全新遊戲訂閱制 預計6月問世 迎戰Xbox

編譯洪啟原／綜合外電
Sony集團宣布推出全新遊戲訂閱服務PlayStation Plus，迎戰競爭對手微軟Xbox的訂閱服務Game Pass。路透
Sony集團宣布推出全新遊戲訂閱服務PlayStation Plus，迎戰競爭對手微軟Xbox的訂閱服務Game Pass。路透

Sony集團宣布推出全新遊戲訂閱服務PlayStation Plus，迎戰競爭對手微軟Xbox的訂閱服務Game Pass。有分析師指出，這項服務將不包含新推出的遊戲，可能使某些玩家卻步。

Sony表示，擴大服務範圍的PlayStation Plus將提供數百款遊戲，包括近期熱門遊戲「蜘蛛人：邁爾斯‧莫拉雷斯」，採每月付費訂閱制，預計6月在歐美和日本率先登場。

Sony互動娛樂事業（SIE）執行長萊恩接受路透專訪時說，這項服務將不包括最新推出的遊戲，但收錄斥資重金打造的遊戲鉅作，像是「死亡回歸」（Returnal）和「戰神」（God of War）系列遊戲。

Sony是外界公認的遊戲主機界霸主，即使晶片缺貨衝擊生產，仍賣出1,700萬組PlayStation 5，但Sony持續面臨成長壓力，須因應類似Netflix式的遊戲訂閱服務市場。

PlayStation Plus共推出三種方案，價格介於每月9.9到17.99美元，或是每年59.99到119.99美元，其中最低收費方案PlayStation Plus Essential，類似Sony目前的遊戲服務收費。

晶片 微軟 蜘蛛人

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