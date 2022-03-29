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打破南亞裔壟斷 華裔女孩拼字賽長島區奪第3

記者張心／紐約報導
梁子寧(左三)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)
梁子寧(左三)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)

一度被稱為「南亞裔天下」的全美拼字比賽(Spelling Bee)，26日在長島賽區決賽中，「殺」出一名華裔女孩面孔，成功打破由印度學生多年壟斷冠亞季軍的局面，奪得了第三名的好成績。

在長島South Woods中學就讀八年級的梁子寧(Valerie Liang)，因為出身傳媒世家，在曾為「世界日報」記者的父母的培養下，從小熱愛閱讀和寫作，語文成績始終在同年級名列前茅，參加全美拼字比賽，純屬課餘時間「玩票」，沒想到一路過關斬將從班機比賽中脫穎而出，最終代表學校參加了全美拼字比賽長島賽區決賽。

母親邱紹璟表示，自己得知女兒代表學校參賽還是不可置信，「我知道很多南亞裔從小就找教練專門訓練參賽，女兒之前毫無準備，我們也不知道原來是從學校選拔，所以看她能走到決賽舞台還是挺震驚的。」

梁子寧(右)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)
梁子寧(右)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)

「我不知道她有這個特長，但仔細想來，應該同她從小喜愛讀書有關」；邱紹璟回憶，梁子寧一直有良好的讀書習慣，文字理解和閱讀知會能力很強，平時喜歡研究語文，「拼字比賽很多都是關於字根的考察，評委會給出許多拉丁文、法文、英文的定義來源，我想她長期的閱讀積累在此發揮了極大作用。」

此外，梁子寧喜愛希臘歷史，尤其熱中研讀古希臘神話，「她甚至會去鑽研某尊希臘雕像的來源，而涉及到的古典文籍中又有大量的生僻詞彙，對她來講應是難得的學習機會。」

邱紹璟還表示，比賽當天場面熱鬧刺激，30名五年級到八年級的學生齊聚一堂，其中大約三分之二都是南亞裔，而且以男孩子居多，「全程持續了兩個半小時，基本上每15分鐘一個回合，不斷地進行淘汰，女兒拚搏到第14回合止步，名列第三，但我們還是非常以她為榮。」

邱紹璟回憶，看到最後幾輪比賽，女兒一個人站在一群男生中時，感到很感慨也很自豪，「後來有位小女孩過來找她，說自己是女兒的粉絲，被她的表現圈粉。」

梁子寧也表示，這是她人生中很棒的體驗，興奮了一晚上都睡不著覺，很高興認識那麼多努力又聰明的同齡人，未來會堅持對語言、藝術和文學的熱愛。

梁子寧(右二)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)
梁子寧(右二)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)
梁子寧(右)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)
梁子寧(右)在全美拼字比賽中榮獲長島賽區第三名。(邱紹璟提供)

長島 亞裔 華裔

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