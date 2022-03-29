我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA批准 逾50歲可打第2劑輝瑞、莫德納補強針

新州12歲童死在校車上 死前曾幫叔叔清潔製毒用具

台灣科技大廠員工分紅 月薪30-50倍 羨煞眾人

記者巫鴻瑋／新竹報導
聯詠科技在竹北台元科技園區設有竹北台元總部。（圖／聯合報系資料照）
聯詠科技在竹北台元科技園區設有竹北台元總部。（圖／聯合報系資料照）

台灣的電子業工程師坐擁高薪已不稀奇，位於新竹的科技公司昨天公布獎金分紅再次驚呆眾人，據聞平均上看30個月，甚至還有員工在網站曬出薪資單，獎金分紅破新台幣千萬元，引得大批網友朝聖，稱這年頭當工程師比當醫師還賺錢，也有人羨慕喊出「新竹錢淹腳目」，紛紛想應徵該公司。

據悉，開出優渥獎金的就是半導體IC設計大廠聯詠，昨天揭曉員工分紅，不少員工都已經接到獎金通知，雖然聯詠並未直接透露員工平均分紅有幾個月，不過據員工分析，今年可能是去年的一倍，上看30個月，更有網友估可能達50個月。

昨天（29日）下午疑似有聯詠員工將薪資明細貼出，獎金總額高達新台幣1120萬元（約39萬美元），8位數的金額讓網友驚掉下巴，還稱看到那麼多個0差點數不過來，堪稱近年竹科最驚人的分紅金額，網友也紛紛猜測能拿到破千萬元分紅的一定也非普通員工，可能為主管級以上。

不過網友也分析，就算非主管級，工程師普遍也能分得新台幣300萬元（約10萬美元）以上的分紅獎金，平均更可能達500萬元（約17.5萬美元），即便是扣稅之後，仍可實領300多萬元，甚至比年薪還高出數倍，「薪情」堪比美國矽谷

不少網友紛紛留言新竹房價又要飆漲，還有人笑稱難怪保時捷進駐竹北開旗艦店，也有網友問「公司是不是該加蓋直升機停機坪」讓員工搭私人直升機通勤上班，更有網友笑「長榮海運輸了」，可見聯詠千萬元分紅羨煞眾人。

長榮 矽谷 房價

上一則

利用高科技遮住車牌 新州男躲過收費 躲不過法眼

延伸閱讀

保時捷目前8年內 讓80%車款轉為全電設計

保時捷目前8年內 讓80%車款轉為全電設計
直升機墜羅利特購物廣場附近 兩人喪命

直升機墜羅利特購物廣場附近 兩人喪命
德州直升機墜毀起火 機上2人死亡

德州直升機墜毀起火 機上2人死亡
洛縣警直升機崖邊墜毀 6人輕重傷

洛縣警直升機崖邊墜毀 6人輕重傷

熱門新聞

歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
洗衣服也有正確順序，弄錯流程可能導致白洗一場。(本報資料照片)

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

2022-03-29 01:59
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
馬斯克為特斯拉德國新廠開幕獻舞。（影片截圖）

馬斯克再獻舞 特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

2022-03-22 23:30
小男孩搭機大哭。(影片截圖)

男童搭機大哭 乘客集體大合唱神曲哄孩超溫馨

2022-03-23 04:23

超人氣

更多 >
你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚

你也弄錯多年？洗衣機先丟衣服 小心洗不乾淨又傷皮膚
全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122

全球護照排行這國奪魁 美列第41 台69 中122
美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點

美媒：史密斯一掌重挫黑人運動 奧斯卡添大污點
一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段

一天中何時搭飛機最穩最舒服？機長透露理想時段
南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光

南韓記者揭密？永遠的哥哥張國榮生前軌跡全曝光