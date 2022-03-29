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大媽才愛買黃金？中國年輕人「金豆豆理財」正流行

記者林則宏／即時報導
中國年輕人目前正流行「金豆豆理財」。（取材自淘寶網）
中國年輕人目前正流行「金豆豆理財」。（取材自淘寶網）

只有「大媽」愛買黃金？事實上，年輕人已經成為中國黃金消費的主力。據央視財經報導，中國年輕人現在甚至風靡所謂的「金豆豆理財」。

所謂「金豆豆」是指重量約1公克、如豆子般的小顆黃金，售價約在400至600元人民幣之間，是目前中國電商平台商最夯的商品之一，有的商家月銷售量可達近萬件。

有分析稱，「攢金豆」的過程類似於定期投資，透過長期、穩定的投入，可消除金價波動的風險。

錢江晚報報導，杭州「90後」女孩小潔今年給自己定下的新年小目標就是——每個月攢一顆「金豆豆」，她說「攢金豆」讓她理解了父輩買金的樂趣。

報導稱，在中國社交平台上，就可以看到不少人曬出透明小玻璃瓶裡面裝著的「金豆豆」。

小潔說，對年輕人來說，一次買50克、100克足金，多少有些「壓力山大」。但一顆「金豆豆」，一個月少去幾次館子、少喝幾杯奶茶，就買得到了。

小潔表示，「身邊很多人攢『金豆豆』，原因五花八門。」有男同事每月給女友送兩、三顆，還開玩笑，「攢足50顆就換個金戒指」。還有閨蜜把「金豆豆」當作理財產品，並悄悄地關注起金價漲跌。

另有網友在微博分享「攢金豆」的理由說，「一來價格便宜，二來老一輩都有『穿金戴銀』的說法，保值」。還網友說，「因為人民幣可以瘋狂印，黃金不能」。而在當前油價高漲下，更有網友感嘆，「每加滿一箱油，就有一顆金豆豆離我而去！」

人民日報海外版指出，中國黃金協會早前發布的數據顯示，今年春節期間，中國黃金消費年比增長13%。據統計，在天貓超市購買黃金的族群中，「95後」和「00後」占比過半，已成為網購黃金的主力。

報導引述分析稱，黃金在中國年輕人中走紅，源於年輕人越來越務實。他們不僅看重金飾的裝飾作用，也看重金飾的金融屬性。在社交媒體上，年輕人分享「攢金豆」的心得，尤其在黃金漲價的背景下，購買黃金已成為有眼光、會生活的標籤。黃金由此也成為中國年輕人饋贈親友、伴侶的新選擇。

但央視財經也援引業內人士提醒稱，年輕消費者上網購買「金豆豆」時仍須謹慎，注意黃金的純度，並保持理性消費。

「金豆豆」已經成為中國電商平台上的熱門商品之一。（取材自淘寶網）
「金豆豆」已經成為中國電商平台上的熱門商品之一。（取材自淘寶網）

金價 油價 投資

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