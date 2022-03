影／「這間牙科爛透」 他不滿診療結果彈電吉他抗議

加州 男子巴頓(Layne Barton)日前對他的牙科診所心生不滿,竟跑到診所外彈電吉他,並高舉寫著「西方牙科爛透了(Western Dental Sucks)」的告示牌抗議。

一名路人拍下巴頓抗議畫面,本月12日分享到社群 平台,至今已有超過420萬觀看人次。影片中顯示巴頓在西方牙科診所外刷著電吉他,並用擴音器強力放送。

巴頓稱西方牙科診所對兒子和他來說,都是場「噩夢」。他說自己在以電吉他表達憤怒前,嘗試與診所溝通都未果,挫敗感與日俱增。

巴頓提到之前帶14歲兒子連登(Landen)去西方牙科診所矯正牙齒,牙醫除了他們第1次諮詢門診,往後每次門診會遲到1到3小時。甚至有1次巴頓跟連登到現場才知道醫師無預警取消門診。

但巴頓說,西方牙科的牙醫建議連登進行不必要手術 ,是他們跟牙醫關係決裂的臨界點。連登一開始在別間牙醫動了牙齒矯正手術,後來返回西方牙科時,醫生看了看認為手術不當,表示連登必須再動一次手術。

巴頓再度諮詢當時動手術的牙醫,還詢問另1個牙醫的意見,2者皆認為連登沒必要再動手術。於是巴頓試圖跟西方牙科溝通,但1個多月都等不到答案,情非得已才拿出電吉他「吸引對方注意」。

在巴頓彈電吉他影片爆紅後,西方牙科診所終於回覆他,並退了矯正牙齒費用給他們。

這不是巴頓第1次使用這種抗議方式獲得勝利。巴頓前雇主曾在他離職後少付錢給他,巴頓發現後就跑去雇主所在大樓外彈奏木吉他,最終巴頓訴求成功,如願拿回工資。

wtf western dental do to this man 😭 pic.twitter.com/EkLqNc2PUC