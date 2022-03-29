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影／「這間牙科爛透」 他不滿診療結果彈電吉他抗議

聯合新聞網 / 綜合報導
男不滿牙醫診療結果，跑去診所前彈電吉他、高舉告示牌。取材自推特
男不滿牙醫診療結果，跑去診所前彈電吉他、高舉告示牌。取材自推特

加州男子巴頓（Layne Barton）日前對他的牙科診所心生不滿，竟跑到診所外彈電吉他，並高舉寫著「西方牙科爛透了（Western Dental Sucks）」的告示牌抗議。

一名路人拍下巴頓抗議畫面，本月12日分享到社群平台，至今已有超過420萬觀看人次。影片中顯示巴頓在西方牙科診所外刷著電吉他，並用擴音器強力放送。

巴頓稱西方牙科診所對兒子和他來說，都是場「噩夢」。他說自己在以電吉他表達憤怒前，嘗試與診所溝通都未果，挫敗感與日俱增。

巴頓提到之前帶14歲兒子連登（Landen）去西方牙科診所矯正牙齒，牙醫除了他們第1次諮詢門診，往後每次門診會遲到1到3小時。甚至有1次巴頓跟連登到現場才知道醫師無預警取消門診。

但巴頓說，西方牙科的牙醫建議連登進行不必要手術，是他們跟牙醫關係決裂的臨界點。連登一開始在別間牙醫動了牙齒矯正手術，後來返回西方牙科時，醫生看了看認為手術不當，表示連登必須再動一次手術。

巴頓再度諮詢當時動手術的牙醫，還詢問另1個牙醫的意見，2者皆認為連登沒必要再動手術。於是巴頓試圖跟西方牙科溝通，但1個多月都等不到答案，情非得已才拿出電吉他「吸引對方注意」。

在巴頓彈電吉他影片爆紅後，西方牙科診所終於回覆他，並退了矯正牙齒費用給他們。

這不是巴頓第1次使用這種抗議方式獲得勝利。巴頓前雇主曾在他離職後少付錢給他，巴頓發現後就跑去雇主所在大樓外彈奏木吉他，最終巴頓訴求成功，如願拿回工資。

手術 社群 加州

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