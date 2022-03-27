「失落謎城」取代「蝙蝠俠」 北美周末票房奪冠

「失落謎城」講述一個小說家與封面模特的叢林冒險之旅。由珊卓布拉克（圖）和查寧塔圖擔綱主演。（路透）

雲集好萊塢 多位明星的「失落謎城」（The Lost City）首映奪魁，取代「蝙蝠俠」（The Batman）成為北美周末票房冠軍。

北美票房統計網站boxofficemojo.com3月27日發布最新電影 市場數據，28部影片北美周末票房（25日至27日）報收約8214萬美元。以「失落謎城」領銜，「RRR」和「無限風暴」（Infinite Storm）等三部新片衝入本輪北美票房排行榜十強。

3月25日首映的動作冒險愛情喜劇片「失落謎城」，講述一個小說家與封面模特的叢林冒險之旅。該片演員陣容可謂星光熠熠，不僅有曾憑藉傳記劇情片「弱點」（The Blind Side）贏得第82屆奧斯卡最佳女主角獎的美國影星珊卓布拉克（Sandra Bullock）和好萊塢明星查寧塔圖（Channing Tatum）擔綱主演，「哈利波特」扮演者丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）和曾憑藉劇情片「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time... in Hollywood）獲第92屆奧斯卡最佳男配角的布萊德彼特（Bradley Pitt）也在片中亮相。

在新片效應和明星光環加持下，「失落謎城」不負業界預期，以約3100萬美元首映周末票房，取代北美周末票房三連冠「蝙蝠俠」，在最新一期票房排行榜上力拔頭籌。有評論稱，「失落謎城」是一部有趣的電影，或許一個奧斯卡獎 提名也拿不到，但能讓人們暫時忘記煩惱、開懷一笑。

3月4日上映後一直雄霸北美票房排行榜的動作懸疑劇情片「蝙蝠俠」，在「失落謎城」等新片的票房分流以及放映影院繼續減少的情況下，此番票房環比下跌44.2%，以約2050萬美元進帳退居本期榜單次席。目前該片北美累計票房超過3.3億美元，全球票房逾6.7億美元。

與「失落謎城」同日亮相的兩部新片，動作劇情片「RRR」以約950萬美元首映周末票房登上榜單第三位；改編自登山者真實故事的驚悚劇情片「無限風暴」，也以約75萬美元首映周末票房躋身榜單第10位。

此外，動作冒險片「秘境探險」（Uncharted）、動作奇幻動畫片「劇場版 咒術迴戰 0」（Jujutsu Kaisen0：The Movie）、恐怖片「X」、喜劇片「逍遙上路」（Dog）和動畫片「歡樂好聲音2」（Sing2）等依次分列本期榜單十強其他席位。

新的一周，由曾獲第86屆奧斯卡最佳男配角獎的傑瑞德雷托（Jared Leto）主演、講述漫威電影宇宙「最暗黑人物之一」故事的動作科幻驚悚片「魔比斯」（Morbius）等新片將於4月1日上映。