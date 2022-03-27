中國山東諸城 發現水波紋遺跡、恐龍足跡化石

山東省諸城市恐龍文化研究中心工作人員在春季野外化石勘察過程中，在諸城市的主要化石遺跡區新發現一處較為完整的水波紋遺跡化石和一些大型恐龍足跡化石。（取材自閃電新聞）

近日，山東省諸城市恐龍 文化研究中心工作人員在春季野外化石勘察過程中，在諸城市的主要化石遺跡區新發現一處較為完整的水波紋遺跡化石和一些大型恐龍足跡化石。

據介紹，該化石遺跡區地質地貌發育及保存比較完整，經過對周圍岩層沉積和遺跡化石點周圍地層岩層特徵對比分析，初步斷定為早白堊世地質地層。

諸城市恐龍文化研究中心科研科普科科長陳樹清說，初步確認，這次新發現的恐龍足跡化石點既有蜥腳類恐龍足跡化石，也有獸腳類恐龍足跡化石。前期在距離此處十公里外的化石點，也發現了這兩類恐龍足跡化石，證明中生代時期曾有大量蜥腳類恐龍和獸腳類恐龍在這裡生活。

山東省諸城市恐龍文化研究中心工作人員在春季野外化石勘察過程中，在諸城市的主要化石遺跡區新發現一處較為完整的水波紋遺跡化石和一些大型恐龍足跡化石。（取材自閃電新聞）

據陳樹清介紹，此次新發現的水波紋遺跡化石點，在當時是一個濱淺湖，這證明中生代時期諸城地區植被茂密，非常適合恐龍生存。當時氣候乾旱，湖水非常淺，風吹過後，便在湖邊留下了水波紋印痕。

據了解，諸城處於膠萊盆地南部的斷陷盆地，形成於中生代白堊紀，構造變形複雜，地質地層發育齊全，盆地凹陷長期連續沉積，為形成恐龍化石創造了條件。自20世紀60年代以來，諸城先後發現了庫溝、掘村、玉皇、臧家莊、侯家屯等30多個恐龍化石埋藏點，埋藏區域近千平方公里。諸城因恐龍化石資源蘊藏豐富，有「中國龍城」之稱。