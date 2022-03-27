我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／杜克晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄

東航MU5735第2個黑盒子找到 距離撞擊點40米

烏克蘭音樂家地鐵辦音樂會 讓人暫時忘卻外頭轟炸

中央社／哈爾科夫26日綜合報導
三個小提琴家、一名大提琴演奏家和一位低音提琴家，26日在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大城哈爾科夫地鐵其中一個大站演奏。（Getty Images）
三個小提琴家、一名大提琴演奏家和一位低音提琴家，26日在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大城哈爾科夫地鐵其中一個大站演奏。（Getty Images）

俄羅斯入侵烏克蘭以來，炸彈每天不斷地落在烏國的哈爾科夫，但一群烏克蘭音樂家今天帶給聽眾一場古典饗宴，在悠揚的樂聲中，時光彷彿暫停下來。

法新社報導，三個小提琴家、一名大提琴演奏家和一位低音提琴家，在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）地鐵其中一個大站演奏，讓數十名聽眾擁有半小時的愉悅。

在地下演出，不受火箭和飛彈威脅之下，這些年齡介於20歲到35歲的音樂家演奏了國歌和幾首熱門的地方民謠。

那些聽得如癡如醉的人們，都是失去家園的人，他們聆聽著這場在大理石階梯上舉辦的音樂會。

來源：Суспільне Харків

自俄羅斯2月24日展開侵略以來，民眾就以地鐵車站為家，逃離地面上的戰亂，睡在老舊車廂裡。

烏克蘭最負盛名的其中一個音樂節「哈爾科夫音樂祭」（Kharkiv Music Fest）總監波利塔契（Sergiy Politutchy）說：「心靈富足有助於我們度過艱困時刻。」

這次地鐵裡的演奏會就是波利塔契的點子，演出的日期也是一年一度的哈爾科夫音樂祭展開的時間。

他表示，儘管戰火砲聲隆隆，「音樂聲不會停下來」。

「這場迷你音樂會象徵著光明將戰勝黑暗，真理將勝過謊言…因為安全考量，這個音樂會籌劃起來有些複雜，但我們辦到了。」

音樂家們演奏了巴哈（Bach）第三號管弦樂組曲（Orchestral Suite No. 3）和德弗拉克（Dvorak） 詼諧曲，讓觀眾欣喜不已。

他們也演奏了2020年過世的烏克蘭作曲家史寇里克（Myroslav Skoryk）的作品。這首曲子常被烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）用來當作在社群媒體發訊息或影片時的背景音樂。

烏克蘭 地鐵 俄羅斯

上一則

中國山東諸城 發現水波紋遺跡、恐龍足跡化石

下一則

3月27日星座運勢 金牛精神飽滿 水瓶把握良機

延伸閱讀

重申不制裁 土耳其：歡迎俄羅斯寡頭合法做生意

重申不制裁 土耳其：歡迎俄羅斯寡頭合法做生意
紐約7號線地鐵 2乘客打瞌睡遭未成年團夥搶劫

紐約7號線地鐵 2乘客打瞌睡遭未成年團夥搶劫
布碌崙D線地鐵 女子遭不認識的女人持刀劃臉

布碌崙D線地鐵 女子遭不認識的女人持刀劃臉
紐約布魯克林D線地鐵 女子遭刀劃臉

紐約布魯克林D線地鐵 女子遭刀劃臉

熱門新聞

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

2022-03-19 02:28
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
咖啡渣。圖：pixabay

咖啡渣種菜產量高 田間研究發現還能驅蟲抑菌

2022-03-21 16:41
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
歐陽娜娜、迪麗熱巴、木村光希詮釋LV春夏全新Moonlight系列靴款。圖／取自微博、IG

迪麗熱巴、歐陽娜娜穿LV新靴 無限長腿超搶鏡

2022-03-26 16:34
馬斯克為特斯拉德國新廠開幕獻舞。（影片截圖）

馬斯克再獻舞 特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

2022-03-22 23:30

超人氣

更多 >
普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析

普亭和習近平有何不同？前白宮國安顧問波頓精闢解析
台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程

台學者：俄烏戰爭若結束 全球將面臨去中國化過程
中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難

中國官方證實 失事東航班機132人全數罹難
存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次

存在數千年、大小如紐約…南極冰架崩塌 史上首次
克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙

克魯曼：昔日頁岩油泡沫後遺症 如今幫普亭大忙