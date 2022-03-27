烏克蘭音樂家地鐵辦音樂會 讓人暫時忘卻外頭轟炸

三個小提琴家、一名大提琴演奏家和一位低音提琴家，26日在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大城哈爾科夫地鐵其中一個大站演奏。（Getty Images）

俄羅斯 入侵烏克蘭 以來，炸彈每天不斷地落在烏國的哈爾科夫，但一群烏克蘭音樂家今天帶給聽眾一場古典饗宴，在悠揚的樂聲中，時光彷彿暫停下來。

法新社報導，三個小提琴家、一名大提琴演奏家和一位低音提琴家，在鄰近俄羅斯邊境的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）地鐵 其中一個大站演奏，讓數十名聽眾擁有半小時的愉悅。

在地下演出，不受火箭和飛彈威脅之下，這些年齡介於20歲到35歲的音樂家演奏了國歌和幾首熱門的地方民謠。

那些聽得如癡如醉的人們，都是失去家園的人，他們聆聽著這場在大理石階梯上舉辦的音樂會。

來源：Суспільне Харків

自俄羅斯2月24日展開侵略以來，民眾就以地鐵車站為家，逃離地面上的戰亂，睡在老舊車廂裡。

烏克蘭最負盛名的其中一個音樂節「哈爾科夫音樂祭」（Kharkiv Music Fest）總監波利塔契（Sergiy Politutchy）說：「心靈富足有助於我們度過艱困時刻。」

這次地鐵裡的演奏會就是波利塔契的點子，演出的日期也是一年一度的哈爾科夫音樂祭展開的時間。

他表示，儘管戰火砲聲隆隆，「音樂聲不會停下來」。

「這場迷你音樂會象徵著光明將戰勝黑暗，真理將勝過謊言…因為安全考量，這個音樂會籌劃起來有些複雜，但我們辦到了。」

音樂家們演奏了巴哈（Bach）第三號管弦樂組曲（Orchestral Suite No. 3）和德弗拉克（Dvorak） 詼諧曲，讓觀眾欣喜不已。

他們也演奏了2020年過世的烏克蘭作曲家史寇里克（Myroslav Skoryk）的作品。這首曲子常被烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）用來當作在社群媒體發訊息或影片時的背景音樂。