一封給NASA的信點燃夢想 張懷謙創造「太空雜貨店」

陽翼先進科技創辦人張懷謙走入校園，希望讓更多人了解太空世界，他曾擔任大學通識課程講師，分享太空領域服務並教授太空建築。（中央社／張懷謙提供）

37年前，成功繞行地球110圈，當時年僅3歲的張懷謙，透過電視轉播畫面，目睹全球首位翱翔太空的華裔太空人 王贛駿從太空艙走下那一刻，意外點燃太空夢；懷抱著熱情，青少年時期的他用盡所學的英文單字，寫出人生第一封email給美國國家航空暨太空總署（NASA ），這封信讓他的人生自此與太空結下不解之緣。

如今，張懷謙已經39歲，這名青春男孩始終沒有放棄夢想，甚至一如初衷，創立了陽翼先進科技，專做「太空雜貨店」生意。他最近朝理想又邁進了一步，成功協助國家同步輻射研究中心將類病毒顆粒送上外太空進行實驗，這是台灣首次把類病毒送上太空，張懷謙就是幕後推手之一。

當初沒想到NASA真的會回信

談起創辦陽翼先進科技，張懷謙接受中央社記者專訪時笑說，人生第一封電子郵件就是寄給NASA，原以為會石沉大海，沒想到NASA回信詢問張懷謙居住地址，真的寄來印刷品介紹業務，其中也有國際太空站的未來規畫圖。

張懷謙後來遠赴日本 東京大學攻讀太空建築，2007年曾親自參訪日本筑波航天中心，隔著玻璃，張懷謙親眼目睹團隊建造太空艙的過程，對比10幾年前曾經收到的NASA照片，他坦言，當下興奮到有點恍惚，「真的好想衝過去近距離看看」。

在日本多年的經驗，張懷謙發現，日本發展太空產業，不只侷限在技術而已，也積極開發太空的各種商業應用內容，像是太空葬禮、太空看板等；張懷謙分析，台灣具備硬體技術優勢，還缺少讓一般人更有感的服務。

張懷謙擔任2021台灣太空黑客松系列演講講者之一，分享創立一人太空商業公司陽翼先進科技的經驗。（中央社／張懷謙提供）

2018年他創業成立陽翼先進科技，定位為太空顧問服務，除了提供衛星發射媒合服務外，他也參與廣播節目、走入校園，希望縮短一般人跟太空之間的「心理距離」。

張懷謙自比就像打造一家「太空雜貨店」，每個顧客未必可以馬上找到需要的產品，但是有機會透過陽翼當橋樑，滿足不同的需求。不過，台灣過去較專注在衛星零組件、地面設備等硬體領域，這也意味，陽翼若要提供太空顧問服務，供應與需求兩端的客戶也得從零開始。

張懷謙回憶，太空相關公司多數都在國外，初期只能不斷儲值購買Skype點數，硬著頭皮打電話聯繫，法國、德國、荷蘭、俄羅斯都有他的國際電話足跡。不過，有的公司劈頭就說只跟存活5年以上的公司打交道，也有的業務牽涉頻率協調、國家主體性，台灣在國際政治上的處境相對艱困，不少電話因此無疾而終。

直到陽翼先進科技2019年取得台灣立方衛星飛鼠號標案，開啟跟中央大學的合作，狀況才慢慢上軌道。

張懷謙說，陽翼擔任飛鼠號的發射服務公司，最終目標是要讓飛鼠號順利搭乘火箭上太空。概念上就像要幫乘客找到適合的火車班次、訂好座位一樣，不同火箭型號有不同震動係數，陽翼也得把相關資訊，一一回饋給研究單位確保測試條件。

就算終於排定好火箭班次，過程中可能也有許多突發情況，例如，現場衛星測試出問題，或是發射地點天氣不佳、風速過大，都可能讓火箭發射時間一變再變，如何在有時差情況下，讓台灣客戶第一手掌握發射現場狀況，張懷謙一句話總結：「有問題，就得想辦法解決」。

成功將類病毒顆粒送上太空

陽翼先進科技持續拓展業務，去年成為日本Space BD株式會社的台灣總代理，攜手國輻中心進行太空實驗計畫，去年底成功把類病毒顆粒送上太空，近期樣本也回到台灣進行後續分析。

張懷謙表示，除了協助台灣研發的衛星可以順利發射外，陽翼也持續開拓更多太空軟性服務。

例如，陽翼近期規畫提供一次太空紀念飛行，把明道中學近百位師生寫下的祈福字條送上太空，預計會放入人造衛星中在太空旅行10年左右，張懷謙說這就像「太空版的時光膠囊」，規劃4月2日發射。

不過，太空顧問服務在台灣才剛起步，如何拓展業務、進而獲利也不容易，不僅要挖掘市場需求，多數案件也都是客製化提供，從洽談到中間來回溝通都需要大量時間。張懷謙說，有時候因為要同步跟歐洲、美國供應商聯繫，有時也要在台灣時間凌晨3時、4時開會。

陽翼先進科技目前團隊為張懷謙1人，台灣類似的發射整合公司也只有2家，分別為廣碩系統公司與奧德修斯太空公司。

張懷謙表示，台灣有能力發展更多有趣的軟性服務，希望打開太空的大門，除了台灣市場外，解封後會更積極開拓國外業務。