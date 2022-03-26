我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏戰爭頭號教訓 美印太司令：中國攻台真可能發生

拜登暗示美軍會被派到烏克蘭？白宮澄清：立場沒變

普亭拿JK羅琳類比西方欲抹殺俄國 本尊反控他不容異議

中央社／倫敦26日電
「哈利波特」作者JK羅琳2020年發表一則評論月經的推文，遭批評歧視跨性別人士。美聯社
「哈利波特」作者JK羅琳2020年發表一則評論月經的推文，遭批評歧視跨性別人士。美聯社

俄羅斯總統普亭抱怨西方國家試圖「抹殺」俄羅斯，還拿英國小說家JK羅琳過去遭輿論抨擊的例子相比較。JK羅琳隨後反擊表示，這種話或許不該從「屠殺平民」的人嘴裡說出來。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，普亭（Vladimir Putin）昨天與文化界人士舉行視訊會議時，抱怨西方國家的「取消文化」試圖「抹殺」俄羅斯，還拿俄國現況與JK羅琳（J.K. Rowling）過去遭受大眾抨擊、抵制的例子相提並論。

JK羅琳2020年撰寫的一篇文章被認為涉嫌歧視跨性別者，當時她的粉絲網站決定與她劃清界線。

普亭透過視訊對藝文工作者說：「JK羅琳最近被封殺，因為她…不討所謂性別自由粉絲們的喜歡。」普亭自己一向高舉保守價值大旗，並不支持跨性別和同性戀權利。

普亭還說：「如今，他們企圖抹殺一個擁有千年歷史的國家和我國人民，我是指一切與俄羅斯有關的歧視日益嚴重，這種趨勢正在一些西方國家顯露出來。」

自普亭於2月24日下令出兵烏克蘭之後，俄羅斯就面臨國際強烈譴責及種種制裁。

他進一步將俄國文化在西方世界所受待遇比擬為納粹德國的審查制度。他說，「（俄國作曲家）柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky）、蕭士塔高維奇（Dmitry Shostakovich）和拉赫曼尼諾夫（Sergei Rachmaninov）從海報上消失；俄國作家及作品被禁」，但未舉證。

普亭聲稱：「上一次這麼大規模摧毀不受歡迎文學作品的運動，是出自近90年前的德國納粹之手。」

以「哈利波特」（Harry Potter）系列小說聞名的JK羅琳在推特寫道，批評西方「取消文化」（cancel culture）的言論，或許最不該從「屠殺平民」或「對異議人士下毒、囚禁」的人嘴裡說出來。

「取消文化」是指知名人物或企業因言行引發大眾反感而遭輿論抵制的現象。

JK羅琳的推特帳號擁有近1400萬名跟隨者，她轉推了英國廣播公司新聞網（BBC News）2021年一篇報導的網頁連結，內容是關於俄國反貪腐運動人士納瓦尼（Alexei Navalny）遭人下毒、陷獄的經歷，推文末尾還加上「#我挺烏克蘭」（#IStandWithUkraine）的主題標籤。

普亭 俄羅斯 俄國

上一則

奧斯卡「幕後」長這樣 勞力士「綠坊休息室」獨厚VVIP

下一則

MLB／球衣補丁帶旺市值 洋基成史上首支衝破60億棒球隊

延伸閱讀

普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭

普亭自比J.K.羅琳 傳下令「這一天」前終結戰爭
降低對俄羅斯依賴 美國允許增供歐盟天然氣

降低對俄羅斯依賴 美國允許增供歐盟天然氣
普亭簽新法 散布俄國海外行動假消息最重關15年

普亭簽新法 散布俄國海外行動假消息最重關15年
去哪了？俄羅斯國防部長消失2周 遭爆「心臟病發」

去哪了？俄羅斯國防部長消失2周 遭爆「心臟病發」

熱門新聞

谷愛凌模仿蜘蛛人。（取材自微博）

谷愛凌奪金後登雜誌封面 模仿蜘蛛人蹲出霸氣

2022-03-19 02:28
咖啡渣。圖：pixabay

咖啡渣種菜產量高 田間研究發現還能驅蟲抑菌

2022-03-21 16:41
有別於安卓手機的機海戰術，iPhone機型不多又廣受歡迎，多數人通常會猜iPhone是年度銷售冠軍。路透

這款平價手機去年力壓iPhone 成為全球最暢銷手機

2022-03-23 12:33
吊燈真的難清理。圖／摘自Pexels

師傅提醒4大錯誤裝潢法 白色廚房、灰色地磚是大忌

2022-03-25 14:20
馬斯克為特斯拉德國新廠開幕獻舞。（影片截圖）

馬斯克再獻舞 特斯拉首座歐洲廠揭幕 市值重回1兆美元

2022-03-22 23:30
小男孩搭機大哭。(影片截圖)

男童搭機大哭 乘客集體大合唱神曲哄孩超溫馨

2022-03-23 04:23

超人氣

更多 >
紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨

紓困抗通膨 12州擬直接發現金 緬因州最慷慨
北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學

北加懸疑29年槍殺冷案偵破 受害人居然是唐飛同學
科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環

科學家新發現：白天小睡與失智症可能惡性循環
空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮

空中解體？10公里外發現東航飛機殘骸 初判為機翼蒙皮
大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果

大法官湯瑪斯妻子29則簡訊逼梅杜斯推翻選舉結果