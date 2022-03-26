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局勢亂更求事業穩 命理師傳授DIY事業開運法

湯鎮瑋
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）
（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

大財入宅開運法

阿湯哥說事業祕訣

1.閩南語中的「大船入港」意指漁船滿載歸來，有財富豐收之意。

2.船航行於大海之上，水為財，大海更是財水無量的開運象徵，因此在家中或店面布置船形擺飾，將無量財水引進門，財源滾滾。

開運器具動手做

材料

1.準備船形擺飾。

2.硬幣適量。

步驟

1.擇一納財吉日（避開生肖沖煞日）。

2.將大船擺飾放在櫃台或進門玄關處。

3.切記船頭要朝向店裡或屋內，象徵錢財是一船一船載進來，大財入宅。

開運小竅門

1.若您賺的是世界財，或有外貿經商往來，硬幣可以換成世界各國的硬幣。

2.硬幣數量多少不重要，重點是船上面一定要放象徵金銀財寶的東西。

3.也可以放巧克力金幣，一來開運好兆頭，再者可以請進門貴客吃甜糖，迎財神入門，建立良好關係，處處逢源皆貴人；且也有迎財神的。

4.無論硬幣或巧克力金幣，都要定期更新或補充，代表財庫不空。

晶洞納氣開運法

阿湯哥說事業祕訣

1.陽宅風水上十分講究「藏風納氣」，概略來說，只要是能夠藏風納氣的風水格局就可稱得上是好的格局了！而所謂的藏風納氣，指的是對氣流要有良好的規畫，在於保持氣流的穩定（藏）和對流（納）；說穿了，就是把吉氣藏在屋宅內，讓屋宅的家運人運可以聚氣興旺。

2.藏風納氣的好格局，可不是想要就有；假如住到了「先天不足」、無法藏納氣場的屋宅，或是想要加強藏風納氣，則不可不提「晶洞」！晶洞是聚氣納財、改善風水的至寶，尤其是紫晶洞，紫水晶是智慧之石，在形成過程中吸納了日月精華、天地靈氣，具有非常強大的能量磁場，有助鎮宅化煞、聚集貴氣及升遷陞官，也有穩紮穩打、一路到頂的意思。

開運器具動手做

材料

1.紫水晶洞一座。

2.財神像一尊。

步驟

1.在家中或辦公室的南方布置紫水晶洞，並將洞口朝向北方，接收北方有助事業財運的吉氣，有利職場發展。

2.在晶洞內請住一尊財神，代表財庫聚寶，深化賺取財富，更有助事業之財。

開運小竅門

1.晶洞大小不拘，但最起碼要能容拳，才能起到藏納吉氣的作用。

2.若找不到財神像或是沒有合適大小的話，則可以擺放飾品，出門時隨身佩戴，意喻財氣隨身繞，回家時放回晶洞，重新蓄積好運能量。

3.八卦方位與人生八大欲求有著對應關係，布置得宜，例如想要利事業，可以將晶洞口朝正北方，對宅居之人大吉大利。

西北方（乾卦） 主管貴人運。

西南方（坤卦） 主管桃花運。

東北方（艮卦） 主管文昌運。

東南方（巽卦）主管正財運。

正北方（坎卦） 主管事業運和夫妻感情。

正南方（離卦） 主管聲名運。

正東方（震卦） 主管健康運。

正西方（兌卦） 主管子孫運。

阿湯哥 八卦

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