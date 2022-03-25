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助俄人了解真相 立陶宛車站展出烏克蘭戰火照片

中央社維爾紐斯25日綜合外電報導
烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客瞭解這場衝突的真相。圖為在過境列車的月台，展出的24張照片陳列在與車廂窗戶相同的高度。Getty Images
烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客瞭解這場衝突的真相。圖為在過境列車的月台，展出的24張照片陳列在與車廂窗戶相同的高度。Getty Images

烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客瞭解這場衝突的真相。

依照立陶宛、歐洲聯盟（EU）和俄羅斯之間的特別安排，每月可有100班列車載運俄羅斯乘客取道立陶宛往返俄國飛地加里寧格勒州（Kaliningrad）。

自俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日下令出兵烏克蘭以來，俄羅斯的航空運輸受到諸多制裁，但這項過境安排依然有效。

在維爾紐斯（Vilnius）的火車站，歐盟乘客可以下車，但俄羅斯乘客必須留在車上。

展覽使用的空間是過境列車的月台，展出的24張照片陳列在與車廂窗戶相同的高度。

某些照片說明寫道：「今天，普亭正在殺害愛好和平的烏克蘭人民，您同意這麼做嗎？」

協助安排這項展覽的立陶宛新聞攝影師俱樂部負責人史塔瑟利斯（Jonas Staselis）說：「我們選用的是能令人動容地反映出烏克蘭人民所面臨嚴酷現實的照片。」

他說：「我們要普遍傳達一項訊息，即出現在一個自由國家的這種現實，無從逃避。」

立陶宛內部有若干行動，試圖增進俄羅斯平民大眾對俄烏衝突的了解。立陶宛曾是蘇聯的一部分、受過莫斯科統治。

本月稍早，一群立陶宛人發起一項運動，讓俄羅斯僑民志工撥打俄國境內隨機挑選的家庭電話號碼，與對方談論俄軍入侵一事。

這類舉措效果如何，還有待觀察。

一班過境列車今天通過維爾紐斯火車站時，有人見到一名乘客對著那些照片做出猥褻的手勢。

烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客...
烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客瞭解這場衝突的真相。圖為在過境列車的月台，展出的24張照片陳列在與車廂窗戶相同的高度。Getty Images
烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客...
烏克蘭戰爭駭人照片展今天在立陶宛首都維爾紐斯火車站揭幕，目的是讓過境的俄羅斯旅客瞭解這場衝突的真相。圖為在過境列車的月台，展出的24張照片陳列在與車廂窗戶相同的高度。Getty Images

俄羅斯 立陶宛 烏克蘭

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