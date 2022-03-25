蘋果傳將推出硬體訂閱制 分析師：終於等到這一天

蘋果正在規劃iPhone等硬體產品的訂閱服務，讓較不願意以全額購買蘋果產品的民眾也能擁有該公司的產品。（路透）

華爾街多年來一直推測，蘋果 可能推出iPhone 等硬體裝置的新訂閱模式：iPhone即服務（iPhone-as-a-service）。巴隆周刊（Barron's）報導指出，蘋果似乎已準備行動。

彭博資訊引述消息人士指出，蘋果正在規劃iPhone等硬體產品的訂閱服務，讓較不願意以全額購買蘋果產品的民眾也能擁有該公司的產品。據傳這項服務預計最快今年底推出，但蘋果對此報導不予置評。

據蘋果去年12月的財報顯示，所有服務共有7.85億名訂戶，比財報公布時的一年前增加1.65億名。

早在2016年，Bernstein分析師薩科納奇（Toni Sacconaghi）已推測蘋果的硬體銷售可能轉向訂閱模式，當時除了租車和有線電視機上盒外沒有太多前例，即使到了現在，除了派樂騰（Peloton）的運動設備租借服務外，這種銷售模式的實例仍不多見。

不過，蘋果的構想有其合理性。薩科納奇表示，相較於其他業者，蘋果先採取硬體訂閱制的優勢在於數量龐大的忠實果粉。

不過，薩科納奇也曾提到一個有趣的問題，那就是硬體訂閱制是否會影響蘋果公布營收 和獲利。許多軟體公司已轉型為訂閱制，但在過程中暫停發布財報。

在較傳統的永久授權模式下，軟體公司可預先認列營收，但訂閱模式的收入則需隨時間認列。對許多軟體公司來說，採取訂閱制的結果就是營收將短暫下滑，這通常會造成投資人的困惑。蘋果將如何在財報反映硬體訂閱制的影響，仍待觀察。